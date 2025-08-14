Roger Machado avalia sequência de jogos contra o Flamengo após derrota

O técnico do Internacional, Roger Machado, concedeu entrevista coletiva após derrota da equipe para o Flamengo, por 1 x 0, no primeiro jogo entre as equipes pelas oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (14/8). Entre os assuntos abordados por Roger, ele analisou as dificuldades e os proveitos que poderá tirar da sequência de duelos contra o Rubro-Negro, já que as equipes voltam a se enfrentar no domingo (17/8), pelo Campeonato Brasileiro.

Roger avaliou os pontos positivos e negativos de ter mais um jogo contra o Flamengo antes do duelo decisivo pela Libertadores, na próxima quarta (20/8).

“Acho que a dificuldade é você identificar o próximo passo. Primeiro que é um jogo de um campeonato diferente, do Brasileiro. Cada um vai adotar o seu planejamento pensando no jogo da quarta-feira, então mais uma vez você terá que criar cenários, como as coisas vão acontecer no final de semana”, pontuou o treinador gaúcho.

“Por um outro lado, você terá bastante ferramenta para trabalhar. Todo mundo fará seu planejamento para a quarta-feira. Você acaba tendo bastante material para trabalhar: tendências correções, espaços, comportamento dos atletas, variações que o Filipe propôs para a partida ao longo dela. Tenho certeza que ele (Filipe Luís) fará a mesma coisa”, acrescentou Roger.

O treinador do Inter também destacou a importância da torcida na disputa com o time carioca, convocando a torcida Colorada para os próximos dois compromissos, que serão realizados no Beira-Rio.

“Quando a gente entrando no vestiário, nós estávamos ouvindo de lá de dentro o nosso torcedor cantando no estádio. Essa é a prova que, embora derrotado nesta primeira parte, o torcedor imagino que tenha se sentido satisfeito, ao menos representado em campo pela forma que encaramos o segundo tempo. Agradecer desde já os torcedores e vamos precisar muito deles no domingo e ainda mais na quarta para buscar essa diferença”, avaliou.

Com o resultado do primeiro duelo, o Internacional precisa vencer o Flamengo por dois gols de diferença para avançar para as quartas de final da Libertadores. No Brasileirão, a equipe ocupa a 11ª colocação com 24 pontos.

