7 de agosto de 2025
Rogéria Rocha anuncia noivado com pastor Cristian Felicidade; VEJA VÍDEO

Rogéria Rocha e Cristian Felicidade anunciaram o noivado em publicação recente nas redes sociais

A influenciadora acreana Rogéria Rocha, que acumula mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, anunciou oficialmente seu noivado com Cristian Felicidade, pastor da Assembleia de Deus em Belém (PA), teólogo e autor do livro Seja Excelente.

O anúncio foi feito por Rogéria neste domingo (13), por meio de uma publicação em seu perfil, onde aparece usando um vestido de noiva e exibindo a aliança de compromisso. A foto, registrada pelo fotógrafo @recordador, já conta com muitas manifestações de carinho e felicitações dos seguidores.

Nos últimos meses, Rogéria tem compartilhado uma fase mais espiritual em suas redes, com mensagens de fé, transformação e empatia. Cristian, que lidera há seis anos o projeto “DespertaMente Moviment”, dedicado à saúde mental e fortalecimento espiritual, tem complementado essa trajetória com seu trabalho social e palestras motivacionais.

Veja vídeo e fotos:

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

