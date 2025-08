Rogeria Rocha curte viagem a Belém, terra natal do namorado pastor; VEJA FOTOS

A influenciadora digital acreana Rogéria Rocha está em viagem com o namorado Cristian Felicidade, que atua como pastor, teólogo, pregador, missionário e escritor. O casal postou fotos na cidade de Belém, onde estão aproveitando uma fase de união e protagonismo público conjunto. A cidade é a terra natal dele.

A presença de Rogéria ao lado de Cristian em Belém marca um novo capítulo na vida pessoal da influenciadora. Rogéria é conhecida por sua atuação nas redes sociais e sua recente orientação espiritual, enquanto Cristian se destaca no meio cristão como pastor com formação teológica, missionário ativo e autor de obras que combinam fé e liderança.

Os registros da viagem foram feitos em diferentes locais de Belém, revelando que Rogéria e Cristian têm compartilhado momentos do dia a dia e da rotina do casal. Essa movimentação tem chamado atenção entre seguidores em Rio Branco, no Acre, onde Rogéria fez sua base e consolidou sua trajetória digital.

A repercussão nas redes sociais mostra um público observando essa convivência do casal em contexto fora do estado natal de Rogéria. A viagem a Belém evidencia alinhamento entre a vida pessoal e o engajamento religioso que ambos compartilham, e traz ao Acre uma narrativa de influência conjunta.