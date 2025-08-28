Rogéria Rocha e noivo escolhem restaurante em Rio Branco para cerimônia de casamento civil

A influenciadora digital Rogéria Rocha anunciou nesta terça-feira (12) que a cerimônia civil de seu casamento com o pastor Cristian Felicidade será realizada no restaurante Manto Verde, em Rio Branco.

Em publicação nas redes sociais, Rogéria compartilhou a novidade com seus seguidores e demonstrou empolgação com os preparativos. “O local do casamento civil: @restaurantemantoverde. Me diz o que você achou e comenta muito se você já quer o próximo episódio”, escreveu.

O pastor também usou seu perfil para celebrar a nova etapa do relacionamento. “Cada dia mais perto do nosso sim. É lindo ver o cuidado de Deus em todos os passos que estamos dando. Te amo, meu amor”, publicou.

A cerimônia íntima deve acontecer até o fim do ano, em Rio Branco, como Rogéria já havia adiantado ao ContilNet.

Veja o vídeo: