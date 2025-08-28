Rogério Ceni exalta Juba após gol e projeta jogador na Seleção

Em partida realizada nesta quinta-feira (28/8), na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0 e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Esquadrão, Rogério Ceni, destacou o gol e o momento de Luciano Juba, que garantiu a vitória, e disse que o defensor estará na Seleção Brasileira ainda nesse ano.
“Juba é um menino fantástico, que tem talento, passe, construção, é talvez o cara que mais cresceu desde a nossa chegada. O Juba fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês, eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a Seleção Brasileira ainda nesse ano”, Avaliou Rogério.
O treinador ainda apontou para o bom início da equipe no jogo, mas criticou a forma em que a equipe voltou ao segundo tempo, o que segundo o treinador é um problema frequente do time.
“Começo muito bom, do meio do primeiro tempo, o jogo se equilibra. No começo do segundo tempo, a merda de sempre que a gente faz de voltar de uma maneira diferente, não sei porque, não sei te explicar, mas a gente volta retraído demais e a gente tem que acabar trocando antes”, avaliou.
Luciano Juba marcou o gol que deu a vitória do Bahia na partida. Com o resultado, o Esquadrão pode empatar o confronto da volta e ainda se classificará para a semifinal da competição.
O Fluminense chegou a marcar, mas gol foi anulado por impedimento
A partida de volta entre as equipes acontecerá apenas no dia 10/9, depois da paralisação para a Data FIFA. O jogo está marcado para às 19h, no Maracanã
O Bahia volta a campo no domingo (31/8), às 18h30, contra o Mirassol, no Estádio Campos Maia, casa da equipe paulista.