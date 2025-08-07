8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Romário deixa de seguir Bolsonaro e apaga postagens de apoio nas redes sociais

A ação do senador do PL-RJ repercutiu entre bolsonaristas, que cobraram sua saída do partido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O senador Romário (PL-RJ) deixou de seguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram e apagou publicações em que aparecia ao lado dele ou declarava apoio político. A mudança no perfil foi percebida por internautas nesta quinta-feira (7) e provocou reação imediata entre apoiadores do ex-presidente.

Romário apagou postagens em que declarava apoio a Bolsonaro e deixou de seguir o ex-presidente no Instagram/Foto: Reprodução

Nos comentários de páginas e perfis políticos, bolsonaristas criticaram a postura do ex-jogador e pediram ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que expulse Romário da sigla. Mensagens como “traidor” e “livramento para Bolsonaro” se multiplicaram nas redes.

Até o momento, Romário não comentou o motivo para as alterações em seu perfil. O senador foi reeleito em 2022 pelo PL, em campanha que contou com o apoio de Bolsonaro, mas já vinha sendo criticado por não se alinhar integralmente à base bolsonarista no Senado. As informações são da página No Centro Da Política.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.