Romário deixa de seguir Bolsonaro e apaga postagens de apoio nas redes sociais

O senador Romário (PL-RJ) deixou de seguir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram e apagou publicações em que aparecia ao lado dele ou declarava apoio político. A mudança no perfil foi percebida por internautas nesta quinta-feira (7) e provocou reação imediata entre apoiadores do ex-presidente.

Nos comentários de páginas e perfis políticos, bolsonaristas criticaram a postura do ex-jogador e pediram ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que expulse Romário da sigla. Mensagens como “traidor” e “livramento para Bolsonaro” se multiplicaram nas redes.

Até o momento, Romário não comentou o motivo para as alterações em seu perfil. O senador foi reeleito em 2022 pelo PL, em campanha que contou com o apoio de Bolsonaro, mas já vinha sendo criticado por não se alinhar integralmente à base bolsonarista no Senado. As informações são da página No Centro Da Política.