13 de agosto de 2025
Rondoniense é uma das vítimas de queda de avião no Pará

O acidente aéreo matou duas pessoas e a polícia investiga suspeita de tráfico de drogas

Uma das duas vítimas de um acidente aéreo em uma área de mata fechada, no sudoeste do Pará, foi identificada como o rondoniense Claudio Pinto de Freitas, de 45 anos. A Polícia Civil investiga a suspeita de que a aeronave, que partiu da Bolívia, estaria transportando drogas.

Cena alterada e investigação

A queda do avião teria ocorrido por volta de 30 de julho, mas a polícia só foi informada em 8 de agosto. Os destroços e os corpos foram encontrados dois dias depois. A área do acidente, que fica entre as cidades de Itaituba e Novo Progresso, apresentava sinais de que a cena havia sido alterada, com árvores cortadas e possíveis marcas de pouso de helicóptero.

O caso está sob responsabilidade da delegacia do distrito de Moraes Almeida, em Itaituba (PA).

Policiais encontram destroços de avião e ossadas humanas no interior do Pará — Foto: Redes Sociais

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

