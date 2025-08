Ronnie Von celebra 40 anos de casamento com Kika Von: “Ela é feita de açúcar e mel”

O apresentador exaltou o amor pela esposa e recebeu recado no Programa Flávio Ricco

Em uma conversa repleta de emoção com o colunista Flávio Ricco, na LeoDias TV desta terça-feira (5/8), o apresentador Ronnie Von abriu o coração ao falar sobre sua esposa, Maria Cristina Rangel, apelidada de Kika, com quem é casado há 40 anos. A história de amor entre os dois é antiga: segundo Ronnie, o romance começou ainda na infância, quando ela já dizia que um dia se casaria com ele.

“Essa é minha amiga de infância que desde pequenininha disse que ia casar comigo. Me esperou mais de 20 anos. E acabou casando comigo, acabou criando meus dois filhos mais velhos que não eram dela e que hoje a ligação deles com ela é de mãe. E me deu mais um, o Leo, que mora nos Estados Unidos”, contou o apresentador, emocionado.

Veja as fotos Ronnie Von e Kika no piquenique comentado durante o Programa Flávio RiccoReprodução: YouTube/LeoDias TV Ronnie Von e KikaReprodução: Instagram/@kika_von Ronnie Von e Kika durante a virada do ano de 2024 para 2025Reprodução: Instagram/@kika_von Ronnie Von no no jornal brasileiro Correio da Manhã, na década de 1960Divulgação: Arquivo Nacional Ronnie VonReprodução: Instagram/Ronnie Von

Ronnie, que tem 81 anos, falou sobre o carinho e o cuidado que recebe da esposa. Na foto compartilhada durante o programa, o apresentador da RedeTV! está sentado ao lado da amada, em um piquenique improvisado. “Ela gosta de piquenique. Eu cheguei do trabalho e tinha um piquenique montado. Essa pessoa, vou dizer, ela é feita de açúcar e mel. É um anjo na minha vida. Não tem nada que me deixe mais ligado a amores maiores do que essa gordinha aí. Sou doido por ela […] Imagina um homem de 81 anos dependente de uma bonitinha de 70? Ela tem 70 anos. É o amor da minha vida, é o meu norte”, declarou.

Kika também deixou um recado especial durante a entrevista. Em um vídeo compartilhado à equipe da LeoDias TV, ela demonstrou profunda admiração pelo companheiro de vida: “Eu vejo nele muita luz. Aonde ele vai, carrega essa força, essa energia que ele tem; e vai iluminando todas as pessoas e lugares por onde ele passa. É um homem que conseguiu passar por essa trajetória do mundo artístico imaculado, é muito difícil. É muito difícil porque as tentações são muitas, os desvios que chegam nem sempre são pessoas de boa índole, mas ele conseguiu. E eu tive o privilégio, a honra e a sorte de estar com ele há 40 anos”.

Encerrando com leveza e afeto, Kika resumiu o sentimento que une o casal: “O Ronnie Von é isso, ele é luz e amor. Eu costumo dizer que o amor é a força motora do universo”.

A história do casal, marcada por cumplicidade e admiração mútua, reafirma que, mesmo no universo agitado da televisão e da fama, é possível construir uma vida de amor sólido e verdadeiro.