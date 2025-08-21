Rússia apresentou proposta para ampliar negociações sobre cessar-fogo

A Rússia apresentou uma proposta para ampliar as negociações sobre a guerra na Ucrânia, incluindo a elevação do nível das delegações envolvidas, de acordo com declarações do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, nesta quarta-feira (20/8). O objetivo do governo russo é reforçar o caráter político das conversas e avançar em direção a um cessar-fogo duradouro.

“Após sua conversa telefônica anteontem com o presidente dos EUA, Donald Trump, nosso presidente, Vladimir Putin, propôs não apenas continuar essas negociações, mas também considerar elevar o nível dos chefes de delegação”, afirmou.

Segundo Lavrov, Moscou espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, explique as iniciativas de negociação russas ao governo de Kiev.

Formato das negociações

Após essa comunicação, a Rússia receberia uma reação correspondente que permitiria elevar o nível das negociações, tornando-as mais efetivas e estratégicas.

O chanceler russo destacou que a proposta apresentada inclui o aumento da participação de chefes de delegação, em linha com a iniciativa para intensificar o diálogo político.

Ele reforçou que Moscou não rejeita nenhum formato de negociação — seja bilateral ou trilateral — contanto que os encontros contem com a presença de líderes de alto escalão, como Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

Lavrov acrescentou que qualquer negociação envolvendo líderes de peso exige preparo detalhado.

“Qualquer interação com a participação de figuras importantes deve ser preparada com extremo cuidado”, disse, lembrando que a pressa pode comprometer o processo.

Kremlin propôs negociações em formato virtual

Ao fim da terceira rodada de negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, na Turquia, em julho, a Rússia propôs uma nova forma de discutir o conflito que já perdura há três anos.

O Kremlin propôs que as negociações passem a ocorrer em formato virtual. Segundo Vladimir Mendisky, conselheiro de Putin, a medida visa “economizar tempo e dinheiro dos contribuintes”, que atualmente arcam com os custos das viagens dos negociadores.

Nesta quarta-feira, Lavrov afirmou que o governo russo não recebeu uma resposta sobre o formato.

Reunião na Casa Branca

As conversas em Washington, entre os presidentes do EUA e Ucrânia, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, ocorreu após Trump receber Putin na última sexta-feira (15/8), no Alasca.

O encontro terminou sem anúncio de cessar-fogo, mas com a promessa de manter o diálogo.

Nesta tarde, além de realizar a reunião bilateral com Zelensky, Trump se reúne com líderes europeus, como Emmanuel Macron (França), Giorgia Meloni (Itália), Friedrich Merz (Alemanha) e Keir Starmer (Reino Unido), bem como com representantes da União Europeia e da Otan.

O reencontro de Trump e Zelensky aconteceu seis meses após os líderes baterem boca no Salão Oval da Casa Branca. À época, o ucraniano estava firme em sua retórica de que não “venderia a Ucrânia” .

Encontro entre Trump e Putin abriu caminhos

O ministro russo também ressaltou que o recente encontro entre Putin e Trump no Alasca abriu caminho para avançar no diálogo e a postura norte-americana surpreendeu pela disposição em buscar soluções concretas.

A proposta russa de elevar o nível da delegação, chega em meio à articulação de uma possível cúpula bilateral ou trilateral, envolvendo Putin, Trump e Zelensky, que já está sendo coordenada por autoridades norte-americanas para viabilizar o encontro nas próximas semanas.