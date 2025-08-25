Rússia e Ucrânia trocam 146 prisioneiros de guerra neste domingo

Rússia e Ucrânia trocaram 146 prisioneiros de guerra de cada lado neste domingo, a mais recente de uma série de trocas que resultaram na libertação de centenas de pessoas, anunciou o Ministério da Defesa russo. As trocas de prisioneiros em larga escala foram o único resultado tangível de três rodadas de negociações entre as delegações russa e ucraniana realizadas em Istambul entre maio e julho e são uma das poucas áreas de cooperação entre os dois países desde o início da ofensiva russa em 2022.

Em uma mensagem em seu canal do Telegram, o ministério russo confirmou que “146 militares russos foram devolvidos do território controlado” por Kiev na Ucrânia e, “em troca, 146 prisioneiros de guerra” da Ucrânia foram transferidos para seu país.

Moscou acrescentou que a Ucrânia devolveu à Rússia oito cidadãos residentes na região de Kursk (a oeste da Rússia), “detidos ilegalmente” por Kiev.

Forças ucranianas lançaram uma incursão surpresa em Kursk em agosto do ano passado, tomando centenas de quilômetros quadrados de território, um grande revés para o Kremlin.

A Rússia enviou milhares de tropas de sua aliada Coreia do Norte como parte de um contra-ataque, mas só recuperou totalmente o controle da região em abril deste ano. Um dos ucranianos libertados neste domingo é o jornalista Dmitry Khiliuk, informou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.