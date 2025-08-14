Rússia promete apoio militar e fortalecimento de países da África

Após a retirada de tropas francesas da região, o governo da Rússia busca expandir, ainda mais, a presença militar na África. Nesta quinta-feira (14/8), o ministro da Defesa russo, Andrey Belousov, prometeu “assistência abrangente para garantir a estabilidade da região”, durante reunião com lideranças locais.

Belousov se reuniu com os chefes da Defesa de Mali, Níger e Burkina Faso para discutir a cooperação entre Rússia e os países que compõem a faixa do Sahel. Após o encontro, memorandos de entendimentos foram assinados pelos chefes da Defesa dos quatro países. O conteúdo das negociações, porém, ainda não é público.

Os três países são governados, atualmente, por juntas militares, após golpes de Estado que alteraram não só as realidades locais, como também o xadrez geopolítico do continente africano.

A principal justificativa para os golpes eram insatisfações no combate a grupos jihadistas no continente, que se tornou o epicentro do terrorismo nos últimos anos. Por isso, Mali, Níger e Burkina Faso criaram um pacto de defesa mútua por meio da Aliança dos Estados do Sahel (AES) logo após a ascensão dos militares ao poder.

Além disso, os três países africanos se voltaram contra a França, antiga colônia que exercia influência direta nos governos locais. Com isso, tropas francesas foram expulsas pelas juntas militares do Mali, Níger e Burkina Faso.

Como alternativa, as nações africanas buscaram uma maior aproximação com a Rússia, que antes já estava presente no continente africano através do Grupo Wagner — atual Africa Corps.