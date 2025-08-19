Ryder de GTA Aan Andreas: relembre a história, missões e traição

Um dos personagens mais memoráveis de Grand Theft Auto: San Andreas, Ryder (cujo nome verdadeiro é Lance Wilson) é um membro da gangue Grove Street Families e amigo de infância do protagonista, Carl Johnson (CJ). Embora seja apresentado como um aliado leal, sua personalidade conturbada, ambição por dinheiro e vício em drogas o levam a trair a gangue.

A reviravolta ocorre na missão “The Green Sabre”, quando CJ descobre que Ryder se aliou a Big Smoke, outro membro importante da Grove Street, e à gangue rival Ballas, além de policiais corruptos. A traição, movida pela ganância e o desejo de dominar o tráfico de drogas, sela o destino de Ryder. Sua história chega ao fim na missão “Pier 69”, onde CJ o confronta e o mata.

Especialistas e fãs do jogo acreditam que o personagem foi inspirado no rapper americano Eazy-E, devido às semelhanças visuais e de personalidade, além da forte presença da cultura hip-hop no jogo.

No total, Ryder participa de 14 missões em GTA: San Andreas, incluindo “Sweet & Kendl”, “Home Invasion” e “The Green Sabre”. Apesar de não aparecer oficialmente em GTA V, um “easter egg” na missão “Hood Safari” presta homenagem a ele, a CJ e a Big Smoke, com três NPCs de visual similar ao trio original.

Fonte: TechTudo

