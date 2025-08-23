Sabrina Sato desabafa sobre saúde do pai: “Luta mais difícil”

Sabrina Sato abriu o coração nas redes sociais sobre o momento delicado que vive com a família. A apresentadora falou sobre os desafios de conciliar a rotina profissional com os cuidados ao pai, Omar Rahal, que está internado.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Sabrina Sato com o pai

Reprodução/Instagram @sabrinasato 2 de 5

Sabrina Sato e seu pai Omar Rahal

Reprodução/Redes sociais. 3 de 5

Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram recentemente

Reprodução/Instagram 4 de 5

Sabrina Sato

5 de 5

Sabrina Sato

Reprodução/Instagram

“Conciliar as batalhas que a vida nos impõe não é simples. Enquanto enfrento com meu pai a luta mais difícil, sigo me dividindo entre ser mãe e mergulhar em um novo programa que tem me dado respiro, alegria e realização”, escreveu.

Leia também

Sem dar mais detalhes, o marido da apresentadora, o ator Nicolas Prattes, contou à revista Quem que Omar passou por uma cirurgia na última quarta-feira (20/8) e ainda não tem previsão de alta. “O senhor Omar é o cara mais forte que eu conheço”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)