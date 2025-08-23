Sabrina Sato desabafa sobre saúde do pai: “Luta mais difícil”

Sabrina Sato abriu o coração nas redes sociais sobre o momento delicado que vive com a família. A apresentadora falou sobre os desafios de conciliar a rotina profissional com os cuidados ao pai, Omar Rahal, que está internado.
Sabrina Sato com o pai
Sabrina Sato e seu pai Omar Rahal
Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casaram recentemente
Sabrina Sato
Sabrina Sato
“Conciliar as batalhas que a vida nos impõe não é simples. Enquanto enfrento com meu pai a luta mais difícil, sigo me dividindo entre ser mãe e mergulhar em um novo programa que tem me dado respiro, alegria e realização”, escreveu.
Sem dar mais detalhes, o marido da apresentadora, o ator Nicolas Prattes, contou à revista Quem que Omar passou por uma cirurgia na última quarta-feira (20/8) e ainda não tem previsão de alta. “O senhor Omar é o cara mais forte que eu conheço”, disse.
“Mesmo nos dias mais duros, encontro forças no olhar da minha filha, na rotina boa de levá-la todos os dias na escola, na fé em Deus, na dedicação da minha família, de um marido companheiro, na parceria da minha equipe, amigas e no amor de todos vocês que torcem por mim”, completou Sabrina.