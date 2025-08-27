Saiba como Lisa, do Blackpink, ajudou no sucesso global do Labubu

A cantora Lisa tem uma grande participação no sucesso global do Labubu. E agora, de certa forma, ela se transformou em um! Recentemente, a artista tailandesa incorporou elementos que remetem ao monstrinho no próprio visual, no figurino rosa felpudo para a passagem da turnê Deadline, do grupo Blackpink, em Londres.

Vem saber mais!

Figurino temático

Com styling de Brett Alan Nelson, o look incluiu top com ombreiras e espartilho, saia, botas e um Labubu rosa pendurado na cintura, customizado por Marko Monroe. A cereja do bolo foi a máscara personalizada com o rosto do boneco, feita pelo estúdio criativo Chrishabana, com detalhes pintados à mão.

Leia também

Lisa, assim como Rihanna e Dua Lipa, é citada com frequência quando se fala sobre as celebridades que são fãs do personagem, criado pelo artista Kasing Lung em 2015 e, depois, lançado na forma de boneco pela marca chinesa Pop Mart, em 2019. Na verdade, a cantora foi uma das principais razões para o sucesso global do monstrinho.

Figurino recente da cantora Lisa, do Blackpink, inspirado no Labubu

Máscara personalizada criada pelo estúdio criativo Chrishabana, para compor o figurino

Lisa usou o visual em Londres, em show da Deadline Tour, do Blackpink

Versão do monstrinho customizada por Marko Monroe, que a cantora usou como acessório na cintura

Efeito Lisa

Em 2024, o brinquedo colecionável já fazia sucesso no mercado asiático. Em abril daquele ano, porém, o Labubu ganhou um dos maiores impulsos para se tornar o atual fenômeno global, após uma publicação de Lisa no Instagram. Em várias fotos, a cantora posava com uma versão do personagem no tamanho de uma pelúcia convencional.

Segundo a imprensa internacional, o post aumentou a demanda pelo boneco, fazendo esgotá-lo na Ásia, além de resultar em um aumento repentino de 400% nos preços. A também cantora Rosé, colega de Lisa no grupo de K-pop Blackpink, é outra fã do Labubu e, algum tempo depois, também publicou foto posando com ele.

Clique do visual rosa monocromático completo

A peça remete ao universo do personagem, criado em 2015 pelo artista Kasing Lung e lançado como brinquedo pela Pop Mart, em 2019

Lisa ajudou a impulsionar o sucesso global do boneco, que se tornou uma obsessão global em 2025

Lisa integra a lista de celebridades fãs do brinquedo, a exemplo de Dua Lipa, Rihanna e Madonna, que recentemente celebrou o próprio aniversário com um bolo em formato de Labubu

Labubu e o legado “de bilhões”

Fabricante do Labubu, a Pop Mart anunciou recentemente os números do primeiro semestre de 2025 e informou que já atingiu US$ 2,78 bilhões em vendas. A marca acredita que pode chegar a US$ 4 bilhões em receita até dezembro. O relatório, assim como o anúncio de uma nova linha do monstrinho, fez o valor de mercado da empresa aumentar 12,5% na Bolsa de Hong Kong na data da divulgação.

Na galeria abaixo, veja fotos da nova linha de Labubu anunciada pela marca:

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Modelos da nova linha do boneco Labubu

Pop Mart/Divulgação 2 de 5

Modelos da nova linha do boneco Labubu

Pop Mart/Divulgação 3 de 5

Modelos da nova linha do boneco Labubu

Pop Mart/Divulgação 4 de 5

Modelos da nova linha do boneco Labubu

Pop Mart/Divulgação 5 de 5

Modelos da nova linha do boneco Labubu

Pop Mart/Divulgação