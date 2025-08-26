saiba-onde-assistir-a-estreia-de-bia-haddad-no-us-open

Nesta terça-feira (26/8) tem estreia brasileira no US Open, o último Grand Slam da temporada. Bia Haddad, número 22 do mundo, enfrenta Sonay Kartal, atleta britânica de 23 anos, às 12h (horário de Brasília).

Bia Haddad conhece sua adversária da estreia no US Open. A brasileira foi derrotada pela britânica por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos.

A última vez que Bia Haddad entrou em quadra foi no Aberto de Monterrey, no México. Pela segunda fase do torneio, a brasileira foi derrotada pela tcheca Marie Bouzkova, por 2 x 0, parciais de 6 x 3 e 6 x 4.

Onde assistir

A estreia de Bia Haddad no US Open terá transmissão na TV fechada nos canais SporTV3 e ESPN. O confronto também será transmitido no Disney+.