saiba-por-quais-crimes-hytalo-santos-e-o-marido-foram-presos-em-sp

O influenciador Hytalo Santos foi preso, nesta sexta-feira (15/8), em São Paulo, durante cumprimento de mandado expedido pela Justiça da Paraíba que investiga tráfico humano e exploração sexual infantil. O marido dele, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, também foi detido.

Hytalo é é investigado em duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e em Bayeux, além de apuração do Ministério Público do Trabalho. A prisão deles envolveu o MPPB em atuação conjunta com o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

Hytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)

Reprodução/Instagram 2 de 7

Hytalo Santos e o noivo deram um iPhone para os convidados na festa de casamento

Reprodução 3 de 7

Felca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamento

Reprodução/Redes Sociais 4 de 7

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Instagram/Reprodução 5 de 7

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Reprodução/Instagram 6 de 7

Hytalo Santos

Hytalo Santos 7 de 7

O esposo de Hytalo Santos também foi preso

Reprodução/Instagram

“As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. As apurações criminais vêm sendo conduzidas com rigor técnico e absoluto respeito aos direitos e à dignidade das vítimas, especialmente crianças e adolescentes”, afirmou o MPPB, em nota.

O caso ganhou repercussão após um vídeo feito pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Felca reproduziu vídeos feitos pelo influenciador investigado, nos quais aparece com menores de idades em supostos contextos sexuais.