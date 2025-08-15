saiba-por-quais-crimes-hytalo-santos-e-o-marido-foram-presos-em-sp

O influenciador Hytalo Santos foi preso, nesta sexta-feira (15/8), em São Paulo, durante cumprimento de mandado expedido pela Justiça da Paraíba que investiga tráfico humano e exploração sexual infantil. O marido dele, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, também foi detido.
Hytalo é é investigado em duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e em Bayeux, além de apuração do Ministério Público do Trabalho. A prisão deles envolveu o MPPB em atuação conjunta com o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Hytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)
Reprodução/Instagram2 de 7
Hytalo Santos e o noivo deram um iPhone para os convidados na festa de casamento
Reprodução3 de 7
Felca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamento
Reprodução/Redes Sociais4 de 7
Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais
Instagram/Reprodução5 de 7
Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade
Reprodução/Instagram6 de 7
Hytalo Santos
Hytalo Santos7 de 7
O esposo de Hytalo Santos também foi preso
Reprodução/Instagram
“As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. As apurações criminais vêm sendo conduzidas com rigor técnico e absoluto respeito aos direitos e à dignidade das vítimas, especialmente crianças e adolescentes”, afirmou o MPPB, em nota.
Leia também
-
Quem é Hytalo Santos, preso acusado de exploração de menores
-
Vídeo mostra momento em que Hytalo Santos e marido são presos. Veja
-
Ação que prendeu Hytalo Santos foi coordenada pelo Deic
-
Influenciador Hytalo Santos é preso em SP por exploração de menores
O caso ganhou repercussão após um vídeo feito pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Felca reproduziu vídeos feitos pelo influenciador investigado, nos quais aparece com menores de idades em supostos contextos sexuais.