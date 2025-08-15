15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Saiba por quais crimes Hytalo Santos e o marido foram presos em SP

Escrito por Metrópoles
saiba-por-quais-crimes-hytalo-santos-e-o-marido-foram-presos-em-sp

O influenciador Hytalo Santos foi preso, nesta sexta-feira (15/8), em São Paulo, durante cumprimento de mandado expedido pela Justiça da Paraíba que investiga tráfico humano e exploração sexual infantil. O marido dele, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, também foi detido.

Hytalo é é investigado em duas ações no Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa e em Bayeux, além de apuração do Ministério Público do Trabalho. A prisão deles envolveu o MPPB em atuação conjunta com o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal.

7 imagensHytalo Santos e o noivo deram um iPhone para os convidados na festa de casamentoFelca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamentoHytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociaisHytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idadeHytalo SantosFechar modal.1 de 7

Hytalo (à dir) e o marido, conhecido como Euro, foram presos nesta sexta (15/8)

Reprodução/Instagram2 de 7

Hytalo Santos e o noivo deram um iPhone para os convidados na festa de casamento

Reprodução3 de 7

Felca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamento

Reprodução/Redes Sociais4 de 7

Hytalo Santos é acusado de usar menores para ampliar engajamento em suas redes sociais

Instagram/Reprodução5 de 7

Hytalo Santos, influencer paraibano, está sendo duramente criticado por seus conteúdos com menores de idade

Reprodução/Instagram6 de 7

Hytalo Santos

Hytalo Santos7 de 7

O esposo de Hytalo Santos também foi preso

Reprodução/Instagram

“As investigações têm por objeto os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. As apurações criminais vêm sendo conduzidas com rigor técnico e absoluto respeito aos direitos e à dignidade das vítimas, especialmente crianças e adolescentes”, afirmou o MPPB, em nota.

Leia também

O caso ganhou repercussão após um vídeo feito pelo influenciador Felca, que denunciou a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. Felca reproduziu vídeos feitos pelo influenciador investigado, nos quais aparece com menores de idades em supostos contextos sexuais.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.