Saiba quais são as exigências de Sampaoli para retornar ao Santos

Depois de sofrer a goleada por 6 x 0 para o Vasco no domingo (17/8), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cleber Xavier foi desligado da equipe. A procura de um novo treinador, um dos nomes mais citados pelos torcedores é o de Jorge Sampaoli.

Sobre retornar ao Alvinegro Praiano, o argentino agradeceu o carinho dos fãs e citou o que seria necessário para voltar ao comando do Peixe:

“É um orgulho que o clube me busque e para um grande desafio. Estou disposto a assumir, mas pedi um esforço com os reforços para a diretoria, a fim de consolidar um bom projeto esportivo”, declarou Sampaoli.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Último time de Sampaoli foi o Rennes, da França

Franco Arland/Getty Images 2 de 5

Sampaoli comentou exigências para retorno ao Santos

Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images 3 de 5

O treinador passou pelo Flamengo

Pedro Vilela/Getty Images 4 de 5

O argentino treinou o Atlético-MG

Divulgação/Atlético-MG 5 de 5

Sampaoli é sugestão para assumir o Santos depois de seis anos

Twitter/Reprodução

Sampaoli foi treinador do Santos na temporada de 2019. O treinador esteve com o Peixe durante 63 partidas, foram 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Nesse período, a equipe balançou as redes 102 vezes e sofreu apenas 55 gols.

Naquele ano, o time caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético-MG; chegou às semifinais do Campeonato Paulista, eliminados pelo Corinthians e foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, conquistado pelo Flamengo.

O Santos segue sem um treinador na equipe. Apesar da demissão do técnico Cleber Xavier, o Peixe decidiu manter a comissão técnica e terá Matheus Bachi, filho do técnico Tite, como interino do clube paulista até a contratação do novo comandante.

O último time que comandou foi o Rennes, da França, mas deixou a equipe em janeiro, e segue sem clube desde então.