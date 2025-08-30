Saiba qual é a melhor cidade do mundo para aproveitar a vida noturna

Conforme publicou a revista de viagens Travel + Leisure, um novo ranking das melhores cidades para aproveitar a vida noturna foi divulgado. Não é que surpresa que a primeiríssima colocação ficou com Las Vegas, nos Estados Unidos. Dados da pesquisa da Time Out evidenciaram que a capital do entretenimento deixou destinos carimbados para trás, como Paris e Madri.

De acordo com o levantamento, a associação entre Las Vegas e a vida noturna está no imaginário popular devido às lendárias boates, cassinos e festas na piscina. Entretanto, uma nova região tem impulsionado a badalação à noite na cidade do pecado, o Distrito das Artes. O reduto passou a ganhar força graças a dezenas de restaurantes.

Las Vegas é conhecida como capital do entretenimento

A cidade tem a melhor vida noturna do mundo

A cidade ocupou o primeiro lugar do ranking de uma pesquisa sobre vida noturna

O destino é conhecido mundialmente pelos cassinos

“O que surpreende, porém, é que o renascimento da vida noturna de Las Vegas não esteja sendo impulsionado pela strip, mas pelo crescente Distrito das Artes, localizado a vários quilômetros ao norte. Especificamente, foi a cena de coquetéis do bairro que ajudou a impulsionar a cidade para o topo da lista”, escreveu a Travel + Leisure.

No artigo para listar os melhores destinos do mundo com vida noturna, a Time Out compartilhou detalhes do Distrito das Artes de Las Vegas: “É um bairro da cidade onde se pode caminhar, com lojas vintage, cervejarias e restaurantes”.

Pela pesquisa, 88% dos entrevistados responderam que a capital do entretenimento tem a vida noturna “boa” ou “incrível”, fazendo Las Vegas ocupar o topo e se sobressair perante outros destinos.

A cidade tem um novo polo com restaurantes badalados

Top 10 das cidades com vida noturna

Abaixo, confira o elenco das 10 melhores cidades do mundo para desfrutar a vida noturna:

1. Las Vegas (EUA)

2. Madri (Espanha)

3. Paris (França)

4. Xangai (China)

5. Berlim (Alemanha)

6. Melbourne (Austrália)

7. Brighton (Inglaterra)

8. Cidade do México (México)

9. Dubai (Emirados Árabes Unidos)

10. Bombaim (Índia)

