Saiba qual foi a resposta de Piovani ao ser convidada para A Fazenda

O diretor Rodrigo Carelli revelou que já tentou levar Luana Piovani para o elenco de A Fazenda. A tentativa, porém, não passou do primeiro convite.
“Ela disse: ‘Não. Não me ligue mais’”, contou o responsável pelo reality da Record, durante participação no Link Podcast, no YouTube, nessa quinta-feira (28/8).
Leia também
-
Luana Piovani diz que vive “detox” de homem: “Nem conversinha”
-
Luana Piovani ironiza Dado após caso de agressão: “Culpa do alface?”
-
Luana Piovani compartilha vídeo detonando Dado Dolabella; assista
-
Luana Piovani se manifesta após polêmica de agressão de Dado e Wanessa
Carelli explicou que arriscou apenas uma abordagem, justamente porque a resposta de Luana foi definitiva. “Eu já trabalhei com ela na MTV. Eu já tentei [convidar para A Fazenda]. Eu tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica”.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Luana Piovani
Reprodução2 de 5
Luana Piovani
Reprodução/Internet.3 de 5
A atriz Luana Piovani.
Reprodução/Internet.4 de 5
Luana Piovani
Reprodução.5 de 5
A atriz Luana Piovani
Reprodução
No bate-papo, a apresentadora Mônica Fonseca quis saber quais celebridades ainda despertam o interesse da produção do programa. Quando o nome de Simaria Mendes surgiu, Carelli não escondeu a empolgação e disse que gostaria.