Saiba qual foi a resposta de Piovani ao ser convidada para A Fazenda

O diretor Rodrigo Carelli revelou que já tentou levar Luana Piovani para o elenco de A Fazenda. A tentativa, porém, não passou do primeiro convite.

“Ela disse: ‘Não. Não me ligue mais’”, contou o responsável pelo reality da Record, durante participação no Link Podcast, no YouTube, nessa quinta-feira (28/8).

Carelli explicou que arriscou apenas uma abordagem, justamente porque a resposta de Luana foi definitiva. “Eu já trabalhei com ela na MTV. Eu já tentei [convidar para A Fazenda]. Eu tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica”.

No bate-papo, a apresentadora Mônica Fonseca quis saber quais celebridades ainda despertam o interesse da produção do programa. Quando o nome de Simaria Mendes surgiu, Carelli não escondeu a empolgação e disse que gostaria.