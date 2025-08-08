8 de agosto de 2025
Saiba quando Estêvão, ex-Palmeiras, pode fazer estreia pelo Chelsea

Recém-contratado pelo Chelsea, Estêvão pode ter a estreia oficial com camisa dos Blues ainda neste mês. No dia 17, às 10h (horário de Brasília), o time treinado por Enzo Maresca enfrenta o Crystal Palace, pela primeira rodada da Premier League, em jogo que pode marcar o prinmeiro do brasileiro com a equipe.

Na sequência, a equipe pega o West Ham, de Lucas Paquetá, no dia 22 de agosto, às 16h, pela 2ª rodada da Premier League.

Estêvão concorre como melhor sub-21 do mundo.

Estêvão foi uma das maiores vendas do Palmeiras

Última partida de Estêvão pelo Palmeiras foi contra o Chelsea

O jogador foi comprado por 34 milhões de euros

Nessa quinta-feira (7/8), Maresca elogiou Estêvão e comparou o brasileiro ex-Palmeiras a Cole Palmer, craque do time e eleito melhor jogador da Copa do Mundo de Clubes.

“Ele pode jogar em qualquer posição, ele é muito bom! Em questão de posicionamento, é como se fosse o Palmer: pode jogar pelos lados ou por dentro. Estevão pode jogar em qualquer uma das nossas cinco posições de ataque”, disse Maresca.

