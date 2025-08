Saiba quando será a próxima corrida no calendário da Fórmula 1 2025

Com o apagar das luzes no GP da Hungria, a Fórmula 1 entra em um período de pausa de três semanas, durante o verão europeu. O calendário da elite do automobilismo volta à ativa no fim de agosoto. Os carros voltam a correr entre os dias 29 e 31 do mês, no circuito de Zandvoort, no Grande Prêmio da Holanda.

O GP da Holanda é o 15º de 25 etapas da Fórmula 1 em 2025. A prova retornou à categoria em 2021 e chega ao quinto ano consecutivo como parte do calendário da categoria.

Jim Clark é o maior vencedor da história do circuito de Zandvoort. Ao todo, o britânico venceu quatro corridas (1963, 1964, 1965 e 1967) nas curvas do GP da Holanda. Em casa, Max Verstappen está a uma vitória de igualar o recorde do ex-piloto. O neerlandês venceu três vezes (2021, 2022 e 2023).

Confira as datas e horários do GP da Holanda:

Sexta-feira (29/8):

Treino livre 1: 7h30 (de Brasília).

Treino livre 2: 11h (de Brasília).

Sábado (30/8):

Treino livre 3: 6h30 (de Brasília).

Classificação: 10h (de Brasília)

Domingo (31/8):