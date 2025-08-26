26/08/2025
Saiba quem é o homem que matou duas professoras e uma jovem em Ilhéus

O homem que foi preso nessa segunda-feira (25/8) por matar duas professoras e a filha de uma delas em uma praia de Ilhéus (BA) foi identificado como Thierry Lima da Silva (foto em destaque), de 24 anos.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PMBA), o criminoso confessou a participação no crime após ser preso.

Thierry revelou ter matado também o próprio companheiro, Lucas dos Santos Nascimento, de acordo com a Polícia Civil (PCBA).

Segundo as investigações, Lucas foi internado no Hospital Costa do Cacau no dia 7 de agosto com sinais de politraumatismo após uma briga conjugal, e morreu no dia 21 do mesmo mês.

Entenda o caso:

  • O crime foi cometido na Praia dos Milionários, em Ilhéus (BA).
  • As três vítimas, Alexsandra Suzart, de 45 anos, Maria Helena Bastos, 41, e Mariana Bastos, 20,  foram assassinadas a facadas em 15 de agosto.
  • Elas estavam passeando com o cachorro.
  • Maria Helena e Alexsandra eram amigas e professoras da rede municipal de ensino em Ilhéus, enquanto Mariana era filha de Maria Helena.
  • Os corpos foram encontrados no dia seguinte em uma área de vegetação localizada em frente à praia.

Veja imagens:

As mulheres foram vistas com vida pela íltima vez na sexta-feira (15/8)

Mariana era filha de Maria Helena

Thierry Lima da Silva, de 24 anos

Segundo a polícia, o indivíduo também é suspeito de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

A investigação do triplo homicídio é conduzida pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, e uma força-tarefa foi criada para esclarecer o caso.

Nos últimos dias, quatro pessoas também foram interrogadas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passaram por exames periciais para identificação criminal, análise genética, confronto de digitais e exame de lesões.

