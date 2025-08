Saiba quem é o motorista que atropelou 14 pessoas no Distrito Federal

O motorista, de 32 anos, que atropelou 14 pessoas na Estrutural, no Distrito Federal, na noite desse sábado (2/8), foi identificado como Walisson Carvalho de Souza (foto em destaque), também conhecido como Negão.

O homem atropelou as vítimas no momento em que elas saíam de uma igreja. Das 14 pessoas atropeladas, nove têm menos de 18 anos. Elas têm as seguintes idades: 2, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9 e 14 anos.

A coluna Na Mira apurou que, no momento do acidente, Walisson dirigia sob efeito de álcool e outras drogas, além de não ter habilitação. Detido após fugir do local do crime sem prestar socorro, ele aguarda por audiência de custódia.

Uma das vítimas, um menino, de 5 anos, sofreu queimaduras de segundo grau em 40% do corpo. Ele foi levado para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Uma mulher, de 37, foi atendida com suspeita de fratura no quadril e dores no pé direito; outra, de 27, deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os demais feridos foram levados para três unidades de saúde: Hospital de Base (HBDF), Hran e HRT. E os que não precisaram de atendimento médico se dirigiram ao Instituto de Medicina Legal (IML), para passar por exames periciais.

Até a mais recente atualização desta reportagem, não havia outros detalhes sobre o estado de saúde das pessoas atropeladas.

Prisão em flagrante

A Polícia Militar (PMDF) isolou a área e acionou a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Na mesma noite, o motorista do veículo se apresentou à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) e acabou preso em flagrante.

O carro dele foi transferido para o pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), e o condutor, indiciado pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; evasão de local de sinistro; condução de veículo sem habilitação e com geração de risco de dano; e omissão de socorro.

Se condenado, ele pode receber pena de até 11 anos de prisão pelos delitos, além de ser sancionado com eventuais medidas administrativas e civis.