Saiba quem foi o homem arremessado após ser ser atingido por carro

O homem que morreu após ser atropelado por um carro foi identificado como Ênio Barcelos, de 60 anos. O acidente aconteceu no início da noite dessa sexta-feira (22/8), em Taguatinga. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

O fato ocorreu próximo a QSC 22, na Samdu Sul. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um carro preto passa e, em seguida, a vítima aparece sendo arremessada pelo veículo.

Veja o momento do atropelamento:

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram no local, encontraram o idoso sem sinais vitais, com politrauma, fraturas expostas em braço esquerdo e perna esquerda, além de traumatismo craniano.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para preservar o local até a chegada da perícia da Polícia Civil (PCDF), que vai investigar o caso.