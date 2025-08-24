23/08/2025
Universo POP
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef

Saiba quem foi o homem arremessado após ser ser atingido por carro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
saiba-quem-foi-o-homem-arremessado-apos-ser-ser-atingido-por-carro

O homem que morreu após ser atropelado por um carro foi identificado como Ênio Barcelos, de 60 anos. O acidente aconteceu no início da noite dessa sexta-feira (22/8), em Taguatinga. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

O fato ocorreu próximo a QSC 22, na Samdu Sul. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um carro preto passa e, em seguida, a vítima aparece sendo arremessada pelo veículo.

Veja o momento do atropelamento:

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram no local, encontraram o idoso sem sinais vitais, com politrauma, fraturas expostas em braço esquerdo e perna esquerda, além de traumatismo craniano.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para preservar o local até a chegada da perícia da Polícia Civil (PCDF), que vai investigar o caso.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.