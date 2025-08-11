12 de agosto de 2025
Saiu! Detran publica lista com mais de mil selecionados para o CNH Social; veja prazos

Há prazos específicos para cada fase, variando de 10 a 60 dias corridos, com possibilidade de prorrogação apenas mediante justificativa aceita pela Comissão do CNH Social

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou uma nova lista de selecionados para o Programa CNH Social, na modalidade CNH Urbana. A relação, publicada na Portaria nº 793, apresenta os nomes dos candidatos aptos a participar do projeto, que oferece formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores.

De acordo com o documento, os aprovados têm prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação, para efetuar a matrícula presencialmente. Em Rio Branco, o atendimento será realizado na sede do Detran, localizada na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera.

Nos municípios do interior, os candidatos devem comparecer à Ciretran local ou, caso não haja unidade no município, encaminhar a documentação para o e-mail [email protected].

Para dar início ao processo, é necessário apresentar CPF, documento de identidade com validade de até 10 anos, comprovante de endereço e o Comprovante de Matrícula Online (Passaporte CNH Social), todos em originais e cópias. O não cumprimento dos prazos resultará na desclassificação do candidato e na convocação de suplentes, respeitando a ordem classificatória.

O cronograma prevê etapas como abertura do RENACH, coleta de biometria e fotografia, realização de exames médicos, psicológicos e toxicológicos, início e conclusão das aulas teóricas e práticas, além da aplicação dos exames teórico e prático.

Há prazos específicos para cada fase, variando de 10 a 60 dias corridos, com possibilidade de prorrogação apenas mediante justificativa aceita pela Comissão do CNH Social.

A seleção dos beneficiários observou critérios de desempate como menor renda familiar per capita, maior número de integrantes no grupo familiar, participação no Programa Bolsa Família, data e hora de inscrição e maior idade.

A convocação de suplentes será realizada posteriormente, conforme a disponibilidade de vagas.

VEJA A LISTA:

