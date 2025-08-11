Salário de R$ 13 mil: edital de concurso para o MPSP é publicado

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) publicou um novo edital de concurso com 15 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Analista de Promotoria II (agente de promotoria). O salário inicial é de R$ 13.581,75, sem contar com os benefícios. As inscrições para a seleção, organizada pela banca Vunesp, começam no dia 14 de agosto.
Detalhes do concurso
As vagas são para candidatos com ensino superior completo em qualquer área e a remuneração final pode ultrapassar os R$ 17 mil com a inclusão de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
As provas, objetiva e discursiva, estão marcadas para o dia 23 de novembro de 2025.
Está publicado o edital do concurso MP SP (Ministério Público de São Paulo)! São ofertadas 15 vagas para Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria). O salário inicial é de R$ 13.581,75.
Em síntese, as principais informações são:
- Banca: Vunesp
- Vagas: 15 + CR
- Cargo: Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria)
- Escolaridade: nível superior
- Salário inicial: R$ 13.581,75
- Inscrições: 14/8 a 15/9
- Taxa: R$ 181,00
- Provas: 23/11/2025
- Edital
Confira, a seguir, todos os detalhes desta oportunidade!
