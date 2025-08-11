12 de agosto de 2025
Salário de R$ 13 mil: edital de concurso para o MPSP é publicado

A seleção oferece 15 vagas e cadastro de reserva para o cargo de Analista de Promotoria II e as provas serão aplicadas no dia 23 de novembro

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) publicou um novo edital de concurso com 15 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Analista de Promotoria II (agente de promotoria). O salário inicial é de R$ 13.581,75, sem contar com os benefícios. As inscrições para a seleção, organizada pela banca Vunesp, começam no dia 14 de agosto.

Reprodução/ Direção Concursos

Detalhes do concurso

As vagas são para candidatos com ensino superior completo em qualquer área e a remuneração final pode ultrapassar os R$ 17 mil com a inclusão de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As provas, objetiva e discursiva, estão marcadas para o dia 23 de novembro de 2025.

Está publicado o edital do concurso MP SP (Ministério Público de São Paulo)! São ofertadas 15 vagas para Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria). O salário inicial é de R$ 13.581,75.

Em síntese, as principais informações são:

  • Banca: Vunesp
  • Vagas: 15 + CR
  • Cargo: Analista de Promotoria II (Agente de Promotoria)
  • Escolaridade: nível superior
  • Salário inicial: R$ 13.581,75
  • Inscrições: 14/8 a 15/9
  • Taxa: R$ 181,00
  • Provas: 23/11/2025
  • Edital

Confira, a seguir, todos os detalhes desta oportunidade!

Navegue pelo índice

Fonte: Direção Concursos

Redigido por Contilnet.

