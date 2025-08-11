Salário de R$ 13 mil: edital de concurso para o MPSP é publicado

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) publicou um novo edital de concurso com 15 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Analista de Promotoria II (agente de promotoria). O salário inicial é de R$ 13.581,75, sem contar com os benefícios. As inscrições para a seleção, organizada pela banca Vunesp, começam no dia 14 de agosto.

Detalhes do concurso

As vagas são para candidatos com ensino superior completo em qualquer área e a remuneração final pode ultrapassar os R$ 17 mil com a inclusão de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-saúde. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As provas, objetiva e discursiva, estão marcadas para o dia 23 de novembro de 2025.

