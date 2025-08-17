17/08/2025
Universo POP
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Samba de Mariá celebra cultura afro-brasileira em Rio Branco

O evento conta com o apoio de parceiros locais e tem como objetivo promover o respeito à diversidade religiosa e cultural

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O grupo cultural Alagbe Okan realiza no dia 6 de setembro de 2025, o evento “Samba de Mariá”, uma celebração que une música, ancestralidade e resistência. A programação acontece a partir das 20h, no estacionamento do Casarão, no centro de Rio Branco.

O evento promete reunir cerca de 500 pessoas, trazendo ao público uma experiência única com samba de roda e homenagens a entidades femininas, como Maria Padilha, símbolo de força e liberdade espiritual.

Entre as atrações da noite, o cantor Bruno Damasceno fará uma apresentação especial com três horas de muito samba, animando o público com seu repertório envolvente.

À meia-noite, o grupo Alagbe Okan, anfitrião do evento, realizará uma apresentação com pontos de Umbanda, exaltando a força espiritual e a beleza das tradições afro-brasileiras.

Além das apresentações musicais, o Samba de Mariá contará com barraca de comida típica, artesanato e um espaço dedicado à valorização da cultura afro-brasileira no Acre.

O evento conta com o apoio de parceiros locais e tem como objetivo promover o respeito à diversidade religiosa e cultural, fortalecendo laços de comunidade e espiritualidade.

Mais informações:
@alagbeokan (Instagram)

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.