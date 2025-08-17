Samba de Mariá celebra cultura afro-brasileira em Rio Branco

O grupo cultural Alagbe Okan realiza no dia 6 de setembro de 2025, o evento “Samba de Mariá”, uma celebração que une música, ancestralidade e resistência. A programação acontece a partir das 20h, no estacionamento do Casarão, no centro de Rio Branco.

O evento promete reunir cerca de 500 pessoas, trazendo ao público uma experiência única com samba de roda e homenagens a entidades femininas, como Maria Padilha, símbolo de força e liberdade espiritual.

Entre as atrações da noite, o cantor Bruno Damasceno fará uma apresentação especial com três horas de muito samba, animando o público com seu repertório envolvente.

À meia-noite, o grupo Alagbe Okan, anfitrião do evento, realizará uma apresentação com pontos de Umbanda, exaltando a força espiritual e a beleza das tradições afro-brasileiras.

Além das apresentações musicais, o Samba de Mariá contará com barraca de comida típica, artesanato e um espaço dedicado à valorização da cultura afro-brasileira no Acre.

O evento conta com o apoio de parceiros locais e tem como objetivo promover o respeito à diversidade religiosa e cultural, fortalecendo laços de comunidade e espiritualidade.

Mais informações:

@alagbeokan (Instagram)