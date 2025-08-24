Samir Xaud deposita esperança nas categorias de base: “Alicerce”

Neste domingo (24/8), o Metrópoles entrevistou, com exclusividade, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, antes do amistoso Sub-17 entre Brasil x Costa Rica, que contou com transmissão do Portal Metrópoles, no YouTube.

Veja o vídeo:

O mandatório da entidade falou sobre os Centros de Desenvolvimento do Futebol de Base. O projeto tem como objetivo revelar talentos para o futebol brasileiro:

“É de grande importância os centros de desenvolvimento. Desde que cheguei à CBF fiz questão de destravar esse assunto tão importante para o futebol, para a categoria de base do futebol brasileiro. Estive na semana passada aqui em Balneário Camboriú entregando mais um centro de desenvolvimento. Os primeiros foram na Região Norte, no Amapá, Tocantins e Rondônia, e ainda faltam 10 a serem entregues e distribuídos em todas as regiões do Brasil que não receberam jogos da Copa do Mundo e nem foram sub-sedes”, declarou Samir Xaud.

“Então o que a gente espera é que essa ferramenta social dê frutos para a gente em médio e longo prazo, onde consigamos encontrar grandes joias como já temos no futebol brasileiro, mas acredito sim na importância dessa ferramenta”, completou.

Além disso, Samir reforçou o compromisso da CBF sobre as categorias de base do futebol brasileiro:

“A categoria de base é o nosso alicerce, o nosso pilar do futebol brasileiro e tem que ser visto com outros olhos. O que esse novo modelo de gestão da CBF tem feito é investir cada vez mais e acompanhando de perto, in loco. O que estou fazendo é visitar todos os estados do Brasil, todas as federações e fiz questão de estar aqui hoje presente com a Seleção Sub-17 acompanhando esse amistoso que vai preparar a gente para o mundial do Catar no final do ano. O que a gente espera é que essa nova safra da Seleção Brasileira de base nos dê muitas alegrias futuras“, ressaltou.

A Seleção Brasileira Sub-17 encarou a Costa Rica em dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da categoria, que acontece em novembro, no Catar. O primeiro, na quinta-feira (21/8), terminou com vitória do Brasil por 4 x 0.

E neste domingo, a Amarelinha voltou a vencer, e com placar mais elástico. Com brilho de Andrey, que marcou três vezes, o grupo goleou os costarriquenhos por 7 x 1. Os dois amistosos contaram com transmissão do Portal Metrópoles, no YouTube.