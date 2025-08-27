Samoel Andrade lança pré-candidatura com foco em saúde, educação inclusiva e apoio a cuidadores

O acreano Samoel Andrade oficializou, nesta quarta-feira (27), sua pré-candidatura a deputado estadual. A decisão, segundo ele, nasce de um compromisso com a justiça social, a educação inclusiva, a saúde acessível e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Samoel destacou que sua história pessoal foi determinante para a decisão de entrar na vida pública. Desde criança, enfrentou dificuldades físicas e na voz, mas contou com o apoio da mãe, da professora Zenaide Rodrigues e de instituições como a APAE, que marcaram sua trajetória.

Atualmente, ocupa os cargos de diretor nacional de Políticas Públicas da Rede Observatório BPC (2024-2029), coordenador estadual do Acre da Rede Observatório BPC e segundo-secretário geral da Igreja Evangélica Pentecostal Caminhando com Jesus (IEPCCJ) (2024-2028).

Entre as propostas que pretende defender na Assembleia Legislativa estão a ampliação do acesso a médicos especializados no interior do estado, o fortalecimento da educação inclusiva em parceria com as APAEs e a criação do programa “Cuidar de Quem Cuida”, voltado ao apoio de familiares e profissionais que atuam junto a pessoas com deficiência.

“Quero ser o primeiro deputado estadual com deficiência física e na voz grave, para representar aqueles que muitas vezes não têm voz e mostrar que é possível superar barreiras”, afirmou Samoel.