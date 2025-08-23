23/08/2025
Samu realiza simulação de acidente com múltiplas vítimas durante treinamento no Acre

Exercício inclui embarque de paciente em helicóptero Hárpia 04

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) promoveu neste sábado (23), em Cruzeiro do Sul, uma simulação de acidente com múltiplas vítimas como parte do encerramento das capacitações realizadas no Vale do Juruá. A atividade ocorreu no pátio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e envolveu profissionais de saúde diretamente ligados ao atendimento de emergências.

Em sinistros com várias vítimas, tem todo um check list a ser observado. Foto: Marcos Santos/Secom

O exercício reproduziu um cenário crítico de sinistro com grande número de vítimas e recursos limitados, situação que exige mudanças estratégicas no atendimento inicial. O objetivo foi aperfeiçoar as práticas de triagem, estabilização de pacientes graves e organização da cadeia de comando, garantindo maior eficiência no resgate.

Durante a simulação, os participantes seguiram um checklist de procedimentos fundamentais, como avaliação do local, sinalização, solicitação de reforço médico, comunicação com a regulação, definição de área de triagem, tratamento e preparação para transporte das vítimas. O treinamento também incluiu o embarque de paciente em aeronave de resgate, utilizando o helicóptero Hárpia 04, ampliando a experiência prática de médicos, enfermeiros e condutores.

A médica do Samu, Aline Feitosa, ressaltou a importância da capacitação: “É fundamental para que possamos estar preparados. Nem sempre temos acidentes dessa magnitude, mas com o treinamento conseguimos praticar e repetir, o que nos dá condições de atender melhor a população”.

A médica da Samu Aline Feitosa destacou: “Estamos sendo preparados para atender o nosso público, que é a população”. Foto: Marcos Santos/Secom

Já a enfermeira emergencista Solange Sousa, que conduziu a atividade, destacou que a preparação é essencial em cenários de grande complexidade: “Nosso objetivo é qualificar as equipes para oferecer atendimento de qualidade mesmo diante de incidentes que ultrapassam nossa capacidade imediata. Essa prática nos alinha aos protocolos de transporte aeromédico, que é um serviço novo no Juruá e fundamental para salvar vidas em áreas de difícil acesso”.

“O objetivo é a qualificaão e preparação das equipes”, disse Solange Sousa, enfermeira. Foto: Marcos Santos/Secom

Com a ação, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu concluiu um ciclo de treinamentos no Juruá, reforçando que, no atendimento pré-hospitalar, a teoria é indispensável, mas a prática é o que garante agilidade e eficiência no cuidado à população.

