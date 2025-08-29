Saneacre trabalha para normalizar abastecimento de água no Segundo Distrito de Sena Madureira

O Governo do Estado, via Saneacre, vem trabalhando arduamente para normalizar o abastecimento de água potável para os moradores do bairro Segundo Distrito, em Sem Madureira. Na semana passada, foi detectado um vazamento na rede, inviabilizando a distribuição em sua totalidade.

Tal problema se deu nos canos que passam ao lado da ponte padre Paolino Baldassari. Desde então, a equipe vem se esforçando para resolver o problema.

“Desde sexta-feira que a nossa equipe está trabalhando no barranco, fazendo toda a escavação para chegar na tubulação e fazer a troca. houve rompimento em dois lugares. Pedimos a comunidade que tenha um pouco de paciência. O trabalho aqui não é fácil, dá em torno de 10 metros de profundidade no barranco. Mesmo assim, brevemente a situação estará resolvida”, destacou Adjerbisson Mendonça, coordenador do Saneacre em Sena Madureira.

Com o verão forte predominando na região, o consumo de água aumenta de maneira considerável.

O Segundo Distrito de Sena Madureira é formado pelos bairros Niterói, São Francisco e Quintal florestal.