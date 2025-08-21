21/08/2025
Santos acerta a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda

O treinador argentino, ex-fortaleza, assinará contrato até o fim de 2026

O Santos tem um novo treinador. Juan Pablo Vojvoda aceitou a proposta do clube e será o substituto de Cleber Xavier, demitido no último domingo. O acordo prevê um contrato válido até o fim de 2026.

As negociações avançaram rapidamente após o Santos desistir de Jorge Sampaoli. O perfil de Vojvoda, que não exige grandes reforços e sabe trabalhar com elencos mais enxutos, foi decisivo para a escolha do clube.

Vojvoda, Fortaleza — Foto: Davi Rocha/SVM

O técnico argentino é aguardado em Santos nesta sexta-feira para assinar o contrato, mas sua estreia no comando do time deve ocorrer somente no dia 31, contra o Fluminense. Para o jogo deste domingo contra o Bahia, a equipe será comandada por Matheus Bachi.

Fonte: ge

Redigido por Contilnet.

