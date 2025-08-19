Santos bate Atlético-MG e faz final do Brasileiro A2 com Botafogo

O Santos está na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino A2. A classificação das Sereias da Vila veio com uma vitória por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis (após triunfar por 2 a 1 no tempo regulamentar) sobre o Atlético-MG, na noite desta segunda-feira (18) no estádio da Vila Belmiro, em confronto de volta da semifinal da competição que contou com a transmissão da TV Brasil.
FINALISTAS! ⚪️⚫️
Após placar agregado de 2 a 2 no tempo normal, as #SereiasDaVila batem o Atlético-MG nos pênaltis e estão na final do #BrasileirãoFemininoA2! 🧜♀️ pic.twitter.com/mRuFUyxZgk
— Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 19, 2025
A vaga teve que ser decidida nas penalidades máximas porque no confronto de ida das semifinais as Vingadoras venceram pelo placar de 1 a 0 graças a gol da atacante Luana Índia.
O triunfo das Sereias da Vila começou a ser construído aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a meio-campista Suzane Pires acertou belo chute da entrada da área e acabou encobrindo a goleira Maike para abrir o placar.
A comemoração da nossa camisa 8️⃣! #SANxCAM | 1×0 pic.twitter.com/uyqIghMWra
— Sereias da Vila (@SereiasDaVila) August 19, 2025
O segundo do Santos veio aos seis minutos da etapa final, quando Samara bateu com força, a goleira Maike defendeu parcialmente e a artilheira Laryh ficou livre para apenas escorar para o fundo do gol.
Porém, nos acréscimos do segundo tempo, a bola foi levantada na área do Santos e a zagueira Hingredy aproveitou indecisão da defesa santista para bater com a pontinha do pé para superar a goleira Stefane.
Este gol do Atlético levou a decisão para a disputa de pênaltis, na qual a goleira Stefane realizou duas defesas para ajudar o Santos a triunfar por 5 a 4.
🚨 TEMOS FINAL DEFINIDA! @BotafogoFem e @sereiasdavila vão disputar o título no #BrasileirãoFemininoA2.#Botafogo #Santos pic.twitter.com/WWg1x260u6
— Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 19, 2025
Final da competição
Agora, o Santos encontra na decisão o Botafogo, que superou o Fortaleza na outra semifinal.