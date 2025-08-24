Santos tem rajadas de mais de 121 km/h e vendaval interrompe navegação

A Prefeitura de Santos registrou rajadas de vento de mais de 121 km/h na noite desse sábado (23/8). O vendaval provocou queda de árvores e transtornos em toda a Baixada Santista, no litoral paulista, segundo a Defesa Civil Estadual. A praticagem no Porto de Santos foi interrompida das 23h50 até as 3h20.

De acordo com a prefeitura, a velocidade máxima dos ventos foi de 121,12 km/h, às 23h54 desse sábado, no sensor da Praticagem. O vendaval superou em muito a previsão inicial, que era de ventos de até 80 km/h.

Leia também

A administração municipal registrou queda de sete árvores na cidade, em ruas como Professor Augusto Coelho e Souza, Dr. Arthur Porchat de Assis, Álvaro Guião e Nabuco de Araújo, onde o trânsito já estava liberado ainda pela manhã.

Até o início da tarde, restavam bloqueadas total ou parcialmente as ruas Mongaguá e João Fracarolli.

Segundo a administração municipal, a 2ª etapa do Campeonato Santista de Pedestrianismo foi adiada por causa do vendaval.

Baixada Santista

Além de Santos, outras cidades da Baixada Santista foram afetadas pelo vendaval ao longo da noite e da madrugada.

Em São Vicente, também houve queda de árvores em vias públicas. No Guarujá, cinco árvores caíram nas ruas e, em Bertioga, uma.

Segundo a Defesa Civil Estadual, não havia relatos de feridos ou casas atingidas até o início da manhã deste domingo (24/8).

Litoral norte

No litoral norte, a navegação das balsas entre Ilhabela e São Sebastião está interrompida desde a 1h.

Em Ilhabela, também houve registro de queda de árvores sobre fiação elétrica, além de um destelhamento em Castelhanos, no lado oposto ao canal com São Sebastião.

A Defesa Civil Estadual registrou duas quedas de árvores em São Sebastião, uma delas sobre uma casa na Avenida Manoel Hipólito do Rêgo, no bairro do Arrastão. Não há vítimas.