Santos x Fluminense: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão

Escrito por Metrópoles
Dando sequência aos compromissos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense medem forças. As equipes se enfrentam às 16h na Vila Belmiro. As duas equipes vêm de derrota na última rodada e precisam do resultado para reagirem na competição.

A partida será transmitida pela Globo e pelo Premiere.

O duelo marca a estreia de Juan Pablo Vojvoda como treinador do Santos. A equipe não vive um bom momento na competição. São duas derrotas nos últimos dois jogos, uma delas, a goleada para o Vasco por 6 x 0, que culminou na demissão de Cléber Xavier. O Peixe é o 15º na classificação com 21 pontos.

O Fluminense também chega depois de um resultado ruim no Brasileiro. Na última rodada, a equipe perdeu para o Red Bull Bragantino por 4 x 2, fora de casa. O Tricolor está em 9º na tabela com 27 pontos conquistados. No primeiro turno, o Flu venceu o Santos no Maracanã por 1 x 0.

Fluminense e Santos se enfrentaram no Maracanã

Mas o Santos acabou derrotado no Maracanã

Neymar

