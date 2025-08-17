santos-x-vasco:-equipes-lutam-para-permanecer-na-elite-do-futebol

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro será mais uma na briga contra o rebaixamento para Santos e Vasco. No domingo (17), as duas equipes se enfrentam no Morumbis, às 16h (de Brasília).

O Peixe conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento, enquanto o Cruzmaltino está dentro do Z4. Será que um deles irá cair para a Série B? Veja os números e as odds do confronto.

Que time será rebaixado?

Sport: Odds de 1.05

Odds de 1.05 Juventude: Odds de 1.10

Odds de 1.10 Vitória: Odds de 1.72

Odds de 1.72 Fortaleza: Odds de 1.85

Odds de 1.85 Vasco: Odds de 2.40

Odds de 2.40 Grêmio: Odds de 3.80

Odds de 3.80 Santos: Odds de 4.50

Ver odds atualizados no site da Superbet

Odds foram consultados no momento da redação deste artigo e estão sujeitos à alterações.

Há três jogos sendo perder, com duas vitórias e um empate, o Santos conseguiu dar um respiro na competição. Com os resultados recentes, o Peixe chegou à 14ª colocação com 21 pontos conquistados, tendo 18 partidas em 19 possíveis.

Já o Vasco precisa reagir na competição. Desde o retorno das competições após a pausa para o Mundial de Clubes, o Gigante da Colina não venceu no Campeonato Brasileiro. São três derrotas e três empates, desempenho que coloca o time na 17ª colocação com 16 pontos em 17 jogos.

Se você ainda não tem uma conta na Superbet, cadastre-se com o código promocional Superbet BETMETRO.

Quem vai vencer o jogo?

Odds foram consultados no momento da redação deste artigo e estão sujeitos à alterações.

Mandante da partida, o Santos tem grande favoritismo para vencer o jogo. Caso você aposte R$ 10 e o Peixe confirmar a projeção, o retorno será de R$ 19,70.

A última vitória do Vasco no Brasileiro foi no dia 12 de junho, justamente no Morumbis, palco da partida de domingo. Contra o São Paulo, o Cruzmaltino ganhou por 3 a 1, com gols de Vegetti, Nuno Moreira e Rayan.

Em todas as competições, Santos e Vasco se enfrentaram 106 vezes com bastante equilíbrio. O time da Vila Belmiro venceu 38 vezes, o Gigante da Colina 36 e houve 32 empates.

Mas nos últimos dez jogos a vantagem é do lado santista. Foram cinco vitórias, três derrotas e dois empates para o Alvinegro Praiano.

Quem pode ser o herói do Vasco?

Rayan marca a qualquer momento: Odds de 4.75 na Superbet

Coutinho marca a qualquer momento: Odds de 5.40 na Superbet

Odds foram consultados no momento da redação deste artigo e estão sujeitos à alterações.

Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com dez gols e maior goleador do futebol nacional no ano com 22, Pablo Vegetti não estará na partida, pois recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Na ausência do argentino, a principal esperança vascaína é o jovem Rayan. O atacante de 19 é o segundo artilheiro do Vasco na temporada, com oito gols marcados. Cinco deles foram anotados depois que Fernando Diniz assumiu o comando do Cruzmaltino.

Outro jogador que pode balançar as redes contra o Santos é Philippe Coutinho. O camisa 10 vascaíno já marcou seis gols e deu três assistências na atual temporada.

Como chegam as equipes

Em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Santos conseguiu uma grande vitória na última rodada. Fora de casa, a equipe visitou o Cruzeiro e venceu por 2 a 1, com gols de Guilherme e Caballero.

Já o Vasco recebeu o Atlético-MG e ficou no empate em 1 a 1. Após começar perdendo, o Cruz-maltino buscou o resultado com gol de pênalti de Pablo Vegetti.

Onde assistir Santos x Vasco

A partida entre Santos e Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).