santos-x-vasco:-equipes-lutam-para-permanecer-na-elite-do-futebol

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro será mais uma na briga contra o rebaixamento para Santos e Vasco. No domingo (17), as duas equipes se enfrentam no Morumbis, às 16h (de Brasília).
O Peixe conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento, enquanto o Cruzmaltino está dentro do Z4. Será que um deles irá cair para a Série B? Veja os números e as odds do confronto.
Que time será rebaixado?
- Sport: Odds de 1.05
- Juventude: Odds de 1.10
- Vitória: Odds de 1.72
- Fortaleza: Odds de 1.85
- Vasco: Odds de 2.40
- Grêmio: Odds de 3.80
- Santos: Odds de 4.50
Ver odds atualizados no site da Superbet
Odds foram consultados no momento da redação deste artigo e estão sujeitos à alterações.
Há três jogos sendo perder, com duas vitórias e um empate, o Santos conseguiu dar um respiro na competição. Com os resultados recentes, o Peixe chegou à 14ª colocação com 21 pontos conquistados, tendo 18 partidas em 19 possíveis.
Já o Vasco precisa reagir na competição. Desde o retorno das competições após a pausa para o Mundial de Clubes, o Gigante da Colina não venceu no Campeonato Brasileiro. São três derrotas e três empates, desempenho que coloca o time na 17ª colocação com 16 pontos em 17 jogos.
Se você ainda não tem uma conta na Superbet, cadastre-se com o código promocional Superbet BETMETRO.
Quem vai vencer o jogo?
- Santos: Odds de 1.97 na Superbet
- Empate: Odds de 3.40 na Superbet
- Vasco: Odds de 4.00 na Superbet
Odds foram consultados no momento da redação deste artigo e estão sujeitos à alterações.
Mandante da partida, o Santos tem grande favoritismo para vencer o jogo. Caso você aposte R$ 10 e o Peixe confirmar a projeção, o retorno será de R$ 19,70.
A última vitória do Vasco no Brasileiro foi no dia 12 de junho, justamente no Morumbis, palco da partida de domingo. Contra o São Paulo, o Cruzmaltino ganhou por 3 a 1, com gols de Vegetti, Nuno Moreira e Rayan.
Em todas as competições, Santos e Vasco se enfrentaram 106 vezes com bastante equilíbrio. O time da Vila Belmiro venceu 38 vezes, o Gigante da Colina 36 e houve 32 empates.
Mas nos últimos dez jogos a vantagem é do lado santista. Foram cinco vitórias, três derrotas e dois empates para o Alvinegro Praiano.
Quem pode ser o herói do Vasco?
Rayan marca a qualquer momento: Odds de 4.75 na Superbet
Coutinho marca a qualquer momento: Odds de 5.40 na Superbet
Odds foram consultados no momento da redação deste artigo e estão sujeitos à alterações.
Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com dez gols e maior goleador do futebol nacional no ano com 22, Pablo Vegetti não estará na partida, pois recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.
Na ausência do argentino, a principal esperança vascaína é o jovem Rayan. O atacante de 19 é o segundo artilheiro do Vasco na temporada, com oito gols marcados. Cinco deles foram anotados depois que Fernando Diniz assumiu o comando do Cruzmaltino.
Outro jogador que pode balançar as redes contra o Santos é Philippe Coutinho. O camisa 10 vascaíno já marcou seis gols e deu três assistências na atual temporada.
Como chegam as equipes
Em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Santos conseguiu uma grande vitória na última rodada. Fora de casa, a equipe visitou o Cruzeiro e venceu por 2 a 1, com gols de Guilherme e Caballero.
Já o Vasco recebeu o Atlético-MG e ficou no empate em 1 a 1. Após começar perdendo, o Cruz-maltino buscou o resultado com gol de pênalti de Pablo Vegetti.
Onde assistir Santos x Vasco
A partida entre Santos e Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).