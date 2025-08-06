Santuário de São Peregrino inicia nesta quinta-feira 8º Cerco de Jericó com o tema “Dá-me tua graça”

O 8º Cerco de Jericó do Santuário de São Peregrino, em Rio Branco, começa nesta quinta-feira, dia 7 de agosto. O evento religioso presidido pelo frei Renan Barros deve atrair milhares de fiéis.

Com o tema “Dá-me tua graça”, o Cerco de Jericó será realizado em sete quintas-feiras. Assim, inicia-se em 7 de agosto e vai até o dia 18 de setembro. A programação começa às 16h com as confissões. Às 17h será aberta a praça de alimentação. Às 18h haverá o Santo Terço, e às 19h será celebrada a Santa Missa seguida de um momento profundo de Adoração ao Santíssimo Sacramento.

O Santuário de São Peregrino fica localizado na Rua Rio de Janeiro, bairro Floresta, em Rio Branco. A igreja contará com uma mega estrutura que engloba telões, equipamentos de som, tendas na área externa com muitas cadeiras a fim de garantir que todos os presentes sejam bem acolhidos.

Além disso, o 8º Cerco de Jericó será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do frei Renan Barros.

“O Cerco de Jericó tem proporcionado experiências de profundo encontro com o Senhor, de crescimento na fé, de curas e milagres. Esta será mais uma oportunidade para nos voltarmos ao Senhor e recebermos Dele todo o Seu amor. Venham viver conosco essa experiência única”, convida frei Renan Barros.

Assessoria