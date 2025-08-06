8 de agosto de 2025
Santuário de São Peregrino inicia nesta quinta-feira 8º Cerco de Jericó com o tema “Dá-me tua graça”

8º Cerco de Jericó será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do frei Renan Barros.

O 8º Cerco de Jericó do Santuário de São Peregrino, em Rio Branco, começa nesta quinta-feira, dia 7 de agosto. O evento religioso presidido pelo frei Renan Barros deve atrair milhares de fiéis.

Com o tema “Dá-me tua graça”, o Cerco de Jericó será realizado em sete quintas-feiras. Assim, inicia-se em 7 de agosto e vai até o dia 18 de setembro. A programação começa às 16h com as confissões. Às 17h será aberta a praça de alimentação. Às 18h haverá o Santo Terço, e às 19h será celebrada a Santa Missa seguida de um momento profundo de Adoração ao Santíssimo Sacramento.

Fiéis se reúnem no Santuário de São Peregrino, em Rio Branco, para mais uma edição do Cerco de Jericó, que começa nesta quinta-feira (7)/Foto: Ascom

O Santuário de São Peregrino fica localizado na Rua Rio de Janeiro, bairro Floresta, em Rio Branco. A igreja contará com uma mega estrutura que engloba telões, equipamentos de som, tendas na área externa com muitas cadeiras a fim de garantir que todos os presentes sejam bem acolhidos.

Além disso, o 8º Cerco de Jericó será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do frei Renan Barros.

“O Cerco de Jericó tem proporcionado experiências de profundo encontro com o Senhor, de crescimento na fé, de curas e milagres. Esta será mais uma oportunidade para nos voltarmos ao Senhor e recebermos Dele todo o Seu amor. Venham viver conosco essa experiência única”, convida frei Renan Barros.

Assessoria

PUBLICIDADE
