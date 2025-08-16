São Paulo anuncia a contratação do zagueiro Rafael Tolói. Veja vídeo

O São Paulo anunciou, na noite desta sexta-feira (15/8), a contratação do zagueiro Rafael Tolói de 34 anos. O jogador estava livre no mercado após deixar a Atalanta, da Itália, o defensor assinou contrato por duas temporadas.
“Torcida são paulina, obrigado pelo carinho e pelas mensagens e de todos. Estou muito feliz, por estar de volta e estamos juntos. Um abraço!”, escreveu Tolói.
Veja o anúncio:
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)
O jogador retorna ao clube que defendeu entre 2012 e 2015, período em que conquistou a Copa Sul-Americana de 2012 ao lado de Lucas Moura. Após a saída, passou dez anos na Atalanta.
Tolói chega para reforçar um setor que conta com Alan Franco, Ferraresi e Sabino. Arboleda, com lesão no músculo reto femoral, segue no departamento médico.