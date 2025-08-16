15/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

São Paulo anuncia a contratação do zagueiro Rafael Tolói. Veja vídeo

Escrito por Metrópoles
sao-paulo-anuncia-a-contratacao-do-zagueiro-rafael-toloi.-veja-video

O São Paulo anunciou, na noite desta sexta-feira (15/8), a contratação do zagueiro Rafael Tolói de 34 anos. O jogador estava livre no mercado após deixar a Atalanta, da Itália, o defensor assinou contrato por duas temporadas.

Leia também

“Torcida são paulina, obrigado pelo carinho e pelas mensagens e de todos. Estou muito feliz, por estar de volta e estamos juntos. Um abraço!”, escreveu Tolói.

Veja o anúncio:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

O jogador retorna ao clube que defendeu entre 2012 e 2015, período em que conquistou a Copa Sul-Americana de 2012 ao lado de Lucas Moura. Após a saída, passou dez anos na Atalanta.

Tolói chega para reforçar um setor que conta com Alan Franco, Ferraresi e Sabino. Arboleda, com lesão no músculo reto femoral, segue no departamento médico.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.