São Paulo encaminha acerto com o zagueiro Rafael Tolói

O zagueiro Rafael Tolói está muito próximo de retornar ao São Paulo. O brasileiro naturalizado italiano, de 34 anos, está no mercado após deixar a Atalanta, clube que defendeu durante 10 temporadas.
A contratação de Tolói reforça o elenco na defesa, após perder a disputa pela contratação do zagueiro Igor Rabello, que está a caminho do Fluminense.
Rafael Tolói atuou pelo São Paulo entre 2012 e 2015.
Tolói atuou por 10 anos na Atalanta.
Naturalizado italiano, zagueirofoi campeão da Euro em 2021.
Revelado pelo Goiás, o defensor iniciou a primeira passagem pelo São Paulo em 2012, conquistando o título da Copa Sul-Americana daquele ano. Ele teve breve passagem pela Roma antes de acertar a saída de forma definitiva para a Atalanta em 2015.
Pela equipe da cidade de Bérgamo, Tolói levantou a taça da Liga Europa. As grandes atuações pelo clube renderam o convite para se naturalizar italiano em fevereiro de 2021, mesmo ano em que conquistou o título da Eurocopa pela Azzurra.
Números de Rafael Tolói
Primeira passagem pelo São Paulo:
- 128 jogos
- 5 gols
- 1 título da Copa Sul-Americana (2012)
Dez temporadas na Atalanta:
- 313 jogos
- 14 gols
- 1 título da Liga Europa (2023/24)