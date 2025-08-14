14/08/2025
São Paulo encaminha acerto com o zagueiro Rafael Tolói

O zagueiro Rafael Tolói está muito próximo de retornar ao São Paulo. O brasileiro naturalizado italiano, de 34 anos, está no mercado após deixar a Atalanta, clube que defendeu durante 10 temporadas.

A contratação de Tolói reforça o elenco na defesa, após perder a disputa pela contratação do zagueiro Igor Rabello, que está a caminho do Fluminense.

Revelado pelo Goiás, o defensor iniciou a primeira passagem pelo São Paulo em 2012, conquistando o título da Copa Sul-Americana daquele ano. Ele teve breve passagem pela Roma antes de acertar a saída de forma definitiva para a Atalanta em 2015.

Pela equipe da cidade de Bérgamo, Tolói levantou a taça da Liga Europa. As grandes atuações pelo clube renderam o convite para se naturalizar italiano em fevereiro de 2021, mesmo ano em que conquistou o título da Eurocopa pela Azzurra.

Números de Rafael Tolói

Primeira passagem pelo São Paulo:

  • 128 jogos
  • 5 gols
  • 1 título da Copa Sul-Americana (2012)

Dez temporadas na Atalanta:

  • 313 jogos
  • 14 gols
  • 1 título da Liga Europa (2023/24)
