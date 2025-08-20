20/08/2025
Universo POP
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi
Vestido da discórdia e pânico: casamento de Eduardo Costa é alvo de polêmicas
Bia Miranda e gato preto sofrem acidente de carro em SP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Homens de minissaia viralizam e causam debate sobre moda; veja
Alerta barraco! Bruna Biancardi afronta Virgínia após ligação de madrugada para Neymar: ‘Ligando para homem casado?’
Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: ‘Dobrou de preço’

São Paulo está próximo de quebrar recorde histórico na libertadores

Após se classificar para as quartas de final, o tricolor chegou a 17 jogos de invencibilidade na competição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O São Paulo está a um jogo de entrar para a história da Copa Libertadores. Após a dramática classificação nos pênaltis contra o Atlético Nacional, o time chegou à marca de 17 jogos de invencibilidade no torneio.

A impressionante sequência coloca o clube no grupo de times com as maiores invencibilidades da história do campeonato. Atualmente, o São Paulo divide a terceira posição com Sporting Cristal, Flamengo e Palmeiras. Para se igualar aos líderes, que são Palmeiras e Atlético-MG, o time precisa apenas não ser derrotado no jogo de ida das quartas de final.

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.