São Paulo está próximo de quebrar recorde histórico na libertadores

O São Paulo está a um jogo de entrar para a história da Copa Libertadores. Após a dramática classificação nos pênaltis contra o Atlético Nacional, o time chegou à marca de 17 jogos de invencibilidade no torneio.

A impressionante sequência coloca o clube no grupo de times com as maiores invencibilidades da história do campeonato. Atualmente, o São Paulo divide a terceira posição com Sporting Cristal, Flamengo e Palmeiras. Para se igualar aos líderes, que são Palmeiras e Atlético-MG, o time precisa apenas não ser derrotado no jogo de ida das quartas de final.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.