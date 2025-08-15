São Paulo recebe a primeira montadora da GWM do Hemisfério Sul







A nova fábrica da empresa chinesa Great Wall Motors (GWM), em Iracemápolis, no interior paulista, inaugurada nesta sexta-feira (15) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é a primeira da montadora no Hemisfério Sul e a terceira fora da China com base completa de produção. As outras estão na Rússia e na Tailândia.

A estrutura, com área total de 1,2 milhão de m² e área construída de 94 mil m², conta com área de soldagem, linha de pintura robotizada, linha de montagem, sistemas de fornecimento de energia e equipamentos, além de uma cadeia de suprimentos e logística integrada.

A planta, que atualmente emprega cerca de 600 funcionários, produz o SUV híbrido Haval H6, disponível em quatro versões; a picape média Poer P30, e o SUV de sete lugares Haval H9, ambos equipados com motorização turbodiesel.

Atualmente, a GWM Brasil tem mais de 110 empresas nacionais cadastradas interessadas em fornecer componentes, das quais 18 já são fornecedores que estão participando da produção e desenvolvimento dos primeiros veículos, caso de empresas como Basf, Bosch, Dupont e Pirelli.

“O Brasil é estratégico para a GWM. Com esta fábrica, não estamos apenas produzindo carros, mas também gerando empregos de qualidade no país e desenvolvendo tecnologia e inovação para todo o continente”, disse o CEO da GWM global, Mu Feng.

A unidade da GWM no Brasil tem capacidade para produzir 50 mil veículos por ano e deverá, até o final deste ano, gerar 1 mil empregos diretos.

Centro de pesquisa

Durante a cerimônia de inauguração, a montadora anunciou a criação do primeiro Centro de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) da GWM na América do Sul. O centro contará com mais de 60 técnicos e engenheiros atuando no desenvolvimento e nos testes de produtos locais, com foco em tecnologia flex e na adaptação de veículos globais às condições de rodagem brasileiras.

O novo centro será construído no terreno ao lado da fábrica de Iracemápolis e terá 15.000 m² de área total, sendo 4.000 m² de área construída.

“O novo centro contará com uma estrutura técnica de ponta, com laboratórios de última geração, para desenvolvimento de sistemas híbridos e elétricos, combustíveis de nova geração e inteligência artificial”, explicou o presidente da GWM Internacional, Parker Shi.

O investimento total da GWM no Brasil será de R$ 10 bilhões, em 10 anos. Desse montante, a primeira fase de investimento, de R$ 4 bilhões, vai até 2026, que inclui o lançamento da marca no país e a reativação e ampliação da fábrica de Iracemápolis. Na segunda fase, a empresa investirá R$ 6 bilhões, entre 2027 e 2032.