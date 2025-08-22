São Paulo terá festivais com entrada grátis neste fim de semana. Veja

Para quem pretende curtir este fim de semana em São Paulo, a cidade oferece diversas opções de arte, gastronomia, cultura e esporte. Nesta sexta-feira (22/8), sábado (23/8) e domingo (24/8), haverá atrações gratuitas pela capital, com direito a festivais e atividades ao ar livre.

A literatura será tema central de evento que reunirá personalidades como Ruy Castro, Ana Miranda e Heloisa Périssé. Quem busca diversão para toda a família pode aproveitar jogos de tabuleiro em shopping da zona norte.

Além disso, o Terreiro de Mulheres em Cena apresenta uma mostra voltada exclusivamente à produção artística de mulheres em diferentes pontos da cidade, enquanto o Festival do Morango no Parque Ceret promete atrair os amantes da fruta.

O cinema também marca presença com sessões gratuitas em um heliponto, e o esporte se abre para a diversidade com um festival poliesportivo voltado a pessoas trans. Já a tradicional Feira da Vila Madalena segue como ponto de encontro animado, com música, comida e entretenimento espalhados pelo bairro.

Evento com jogos de tabuleiro ocorrerá no Cantareira Norte Shopping

Flicap é uma iniciativa do Club Athletico Paulistano

O fim de semana contemplará festival poliesportivo para pessoas trans

Mostra Estadual de Artefeminismos

Feira da Vila Madalena

Confira festivais e atividades gratuitas deste fim de semana:

Flicap 2025

O Festival de Literatura do Club Athletico Paulistano (Flicap) chega à nona edição. Neste sábado (23/8) e domingo (24/8), o evento promove encontros entre leitores, autores e editoras.

Pensada para todas as idades, a programação completa está disponível no site. Entre os destaques, estão lançamentos de obras, palestras e sessões de autógrafos. Os convidados especiais são o biógrafo Ruy Castro, a romancista Ana Miranda e a atriz Heloisa Périssé.

Onde: Club Athletico Paulistano

Endereço: Rua Colômbia, 77 – Jardim América

Quando: 23 e 24 de agosto

Horário: No sábado, 10h às 19h; no domingo, 10h às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso

Jogos de tabuleiro

Ao longo dos próximos dias, para pais e filhos se divertirem juntos, o Cantareira Norte Shopping promove a Jogaderia, com mais de 50 jogos clássicos e modernos. Entre as opções, estão Uno, Emboscada, Province, Perfil 6, Combate, Cai não Cai, Puxa Espinho, Banco Imobiliário, Cara a Cara, xadrez e dama.

Onde: Cantareira Norte Shopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 – Jardim Pirituba

Quando: 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de agosto

Horário: 14h às 20h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso

Top Cine

A partir desta sexta-feira (22/8), o Top Center Shopping abre uma experiência de cinema ao ar livre. O Top Cine no Heliponto ocorre no topo do prédio, com vista da Avenida Paulista. Os assentos serão liberados por ordem de chegada.

“O projeto homenageia e resgata a memória do antigo Top Cine, cinema alternativo que funcionou dentro do shopping entre 1976 e 2006, sendo referência e marco cultural da capital paulista, símbolo da resistência cultural no coração financeiro da cidade, recusando blockbusters e prestigiando o cinema alternativo”, destacou a organização.

Programação:

22/8: Joker

23/8: O Auto da Compadecida 2

24/8: Star Wars: Os Últimos Jedi

29/8: Bohemian Rhapsody

30/8: Nasce Uma Estrela

31/8: Barbie

Onde: Top Center Shopping

Endereço: Avenida Paulista, 854 – Bela Vista

Quando: A partir de 22 de agosto

Horário: Sessões às 19h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Ingresso retirado pelo aplicativo e doação de item de higiene pessoal, destinado à ONG SP Invisível

Jogos Nix Trans

Neste fim de semana, a consultoria Nix Diversidade inaugura um festival poliesportivo pensado para pessoas trans, com apoio da Prefeitura de São Paulo. Ambientado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires, o Jogos Nix Trans terá, no primeiro dia, palestras e rodas de conversa.

Nos demais dias, haverá cronograma amplo, com torneios de vôlei, futsal e corrida. A expectativa é de mais de 3 mil participantes. As inscrições devem ser feitas via preenchimento de formulário (clique aqui).

“Queremos chamar atenção para o fato de que pessoas trans têm o direito de ocupar quadras, campos e ginásios. Não só como atletas, mas verdadeiros protagonistas. Todo o evento é um convite para repensarmos o esporte como um espaço realmente coletivo e transformador”, destacou Fabrício Addeo Ramos, diretor da empresa organizadora, em comunicado.

Onde: Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires

Endereço: Avenida Ibirapuera, 1315 – Vila Clementino

Quando: 22 a 24 de agosto

Horário: Na sexta, 14h às 19h); no sábado, 9h às 19h; e domingo, 9h às 20h30

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso. Cada participante deve preencher um formulário virtual

Mostra de Artefeminismos

Este é o último fim de semana para o público conferir Terreiro de Mulheres em Cena – I Mostra Estadual de Artefeminismos, evento dedicado exclusivamente à arte feita por mulheres. Trata-se de uma junção de teatro, dança, circo e performance em três espaços da capital paulista.

Idealizada pela atriz Juliana Pardo e com curadoria da escritora Helena Vieira e da pesquisadora Renata Lemes, a iniciativa tem a proposta de “dar visibilidade às identidades dissidentes e combater o racismo”, por meio de uma seleção de trabalhos que dialogam com memória, territórios performáticos e transformação social.

A programação completa pode ser conferida on-line.

Onde: Espaço Cultural Casa Mundu Rodá, Praça Pinheiro da Cunha e Parque Dom Pedro

Quando: 22, 23 e 24 de agosto

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso

Festival do Morango no Parque Ceret

Neste sábado (23/8) e domingo (24/8), das 10h às 19h, o Parque Ceret, no Jardim Anália Franco, zona leste, recebe o Festival do Morango. Com música ao vivo, o evento reunirá mais de 35 expositores e cerca de 60 opções gastronômicas que vão desde morangos in natura até pratos elaborados com a fruta, como lanches, bebidas, sorvetes e doces.

Onde: Parque Ceret

Endereço: Rua Canuto de Abreu, s/n – Jardim Anália Franco

Quando: 23 e 24 de agosto

Horário: 10h às 19h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso

Feira da Vila Madalena

Neste domingo (24/8), a 48ª Feira da Vila Madalena ocorrerá nas ruas da cidade. O dia será repleto de shows, cultura, gastronomia e lazer.

Criada em 1977, a iniciativa terá nesta edição mais de 300 expositores de artesanato, 50 barracas de alimentação e três palcos com apresentações simultâneas de músicos independentes. O cronograma também engloba a tradicional Rua das Crianças, sob coordenação do Colégio Oswald de Andrade, com oficinas de jardinagem, catavento e diversas propostas criativas que estimulam a imaginação dos pequenos.

Onde: Ruas da Vila Madalena — Fradique Coutinho, Wisard, Fidalga

Endereço: Próximo à estação de metrô Fradique Coutinho

Quando: 24 de agosto

Horário: 10h às 19h

Preço: Entrada gratuita

Onde comprar: Não é preciso retirar ingresso