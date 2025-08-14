Sargento da PM-AL é expulsa da corporação após condenação por tráfico

O comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas (PMAL) expulsou das fileiras da corporação a 3ª sargento Carla Poliana Crespo Santos, condenada no ano passado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e corrupção passiva. A decisão do Comando-Geral foi publicada na segunda-feira (11/8).
Na publicação, foi determinado que o comandante da unidade da ex-servidora realize os atos necessários para o recolhimento dos materiais de interesse da administração, como uniforme, aprestos, armas, documentos de identificação policial-militar e pasta de documentos funcionais, bem como o devido afastamento das funções.
Leia mais na Gazetaweb, parceira do Metrópoles.