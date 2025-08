“Sasho”? João Lucas quebra o silêncio sobre polêmicas da carreira

João Lucas fez uma avaliação sobre fatos recentes de sua carreira, incluindo as polêmicas, com um suposto cancelamento de show por falta de público e o apelido de “Sasho”, em referência à companheira, Sasha Meneghel. O cantor conversou com o portal LeoDias, na estreia de primeira turnê nacional, que começou com um show em São Paulo, nesta sexta-feira (1/7).

De acordo com o músico, de 25 anos, a repercussão faz parte da carreira artística — ainda que seja para o lado negativo. “A gente está sujeito a esses comentários, mas o carinho sempre pesa mais. E graças a Deus isso a gente tem muito. Sobre as notícias que saíram [sobre o cancelamento], eu não confirmei nenhuma, mas depois falei delas de uma forma engraçada, com memes”.

João revelou ter cancelado a apresentação que faria em Fortaleza (CE) por problemas logísticos, e não por uma suposta falta de demanda, como circulou nas redes sociais: “Eu ainda sou um artista independente, pequeno. E isso demanda muito recurso, só que eu não queria proporcionar um show diferente do que eu ofereço aqui. Ainda estou adaptando as coisas, mas eu quero muito ir para lá”.

Ele também rechaçou a polêmica em torno da associação à esposa: “As pessoas começaram a me chamar de ‘Sasho’ como se fosse para me diminuir. Mas não! Eu acho isso incrível, é uma baita presente. Inclusive a gente fez um moletom que tem esse apelido estampado. Eu costumo pegar essas coisas e extrair o melhor”.

“Mas nem sempre foi assim, tá?”, relembrou João Lucas, que contou como lidava com as doses extras de exposição no início da relação com a filha única de Xuxa Meneghel: “Isso já me afetou muito, principalmente no início do relacionamento, quando eu ganhei uma notoriedade maior do que tinha na música gospel”, finalizou.