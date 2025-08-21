21/08/2025
Universo POP
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

Saúde e Conscientização: Prefeitura de Brasiléia promove ação de saúde em alusão ao Agosto Lilás

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Brasiléia através a Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma importante ação em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Antônio Monteiro dos Reis e reuniu dezenas de pessoas da comunidade.

A iniciativa ofereceu uma ampla variedade de serviços gratuitos, entre eles: testes rápidos (32), coleta de PCCU (7), vacinação (36), atendimentos médicos (16), de enfermagem (15), psicológico (2), nutricional (6), odontológico (10) e exames de ultrassonografia (23). Além disso, também foram realizados serviços de aferição de pressão arterial (30) e medição de peso e altura (34).No total, foram realizados mais de 200 atendimentos, demonstrando a forte adesão da comunidade.

O vice-prefeito Amaral do Gelo participou da ação e destacou a importância da iniciativa para a comunidade. “Estamos vivendo um mês de reflexão e conscientização sobre a luta contra a violência que atinge tantas mulheres. Unir essa pauta à oferta de serviços de saúde é uma forma de cuidar, acolher e valorizar nossas cidadãs e suas famílias”, afirmou.

Segundo Amaral, a gestão municipal tem buscado aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população. “Nosso compromisso é garantir acesso, ampliar atendimentos e promover ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Ver a comunidade participando de forma tão expressiva é a prova de que estamos no caminho certo”, completou o vice-prefeito.

Com a presença centenas de pessoas, a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Brasiléia em trabalhar pela saúde e pelo bem-estar da comunidade, além de somar esforços à causa do Agosto Lilás.

Por Fernando Oliveira
Fotos: Matheus Gomes- Secom/ Prefeitura de Brasileia

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.