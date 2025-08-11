Saúde mental: 6 alimentos que ajudam a combater a ansiedade

12 de agosto de 2025
A dieta da saúde mental é aquela que inclui alimentos que conseguem agir dentro do organismo humano e combater alguns dos sintomas da ansiedade. Qualquer pessoa pode sofrer com questões relacionadas ao bem-estar psicológico, o que acaba acarretando a perda de rendimento em diversas atividades, além de afetar diretamente a qualidade de vida.

Por isso, com a ajuda do médico nutrólogo, Dr. Fernando Cerqueira, separamos alguns alimentos que podem ser aliados no combate às crises de ansiedade. Por suas propriedades específicas, eles ajudam o corpo a regular os hormônios e podem diminuir os sintomas mais intensos do transtorno.

Confira a dieta da saúde mental:

Dieta da saúde mental
1 – Cogumelos

Pode ser shitake, champignon, ou qualquer outro tipo de cogumelo comestível. As vantagens são grandes, principalmente as relacionadas aos benefícios associados ao aminoácido ergotioneína, um antioxidante que pode proteger as células e os tecidos do corpo contra danos relacionados à saúde mental.

2 – Brócolis

Pode confessar, alguém já mandou você comer brócolis quando era criança. E, acredite, por mais que o paladar da época não fosse muito receptivo ao alimento, quem te falava isso queria o seu bem. “O legume fortalece a imunidade, previne doenças cardíacas e tem propriedades antioxidantes”, conta Cerqueira.

3 – Couve

Para melhorar a saúde mental, também é preciso tomar cuidado com os acompanhamentos e o modo de preparo. A vontade de refogar uma couve com alho e servi-la em uma feijoada é tentadora, eu sei. E não há nada de errado nisso. É preciso apenas ter equilíbrio e comer a folha em outras situações também.

“A folha ajuda a desintoxicar o organismo, regular o intestino e a saúde dos ossos”, diz o especialista.

 

Continue a leitura no site SportLife, parceiro do Metrópoles.

