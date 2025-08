Saúde no trabalho: SESI lança avaliação interativa durante Expoacre 2025; saiba mais

O Serviço Social da Indústria (Sesi) apresentou, na noite desta sexta-feira (1), durante a Expoacre 2025, o Sistema de Avaliação de Saúde e Segurança em Trabalhadores da Indústria (ASSTI), uma nova ferramenta que visa apoiar empresas na promoção da saúde e segurança no trabalho (SST). A iniciativa foi lançada no estande do SESI, localizado no Espaço Indústria da feira.

De acordo com a gerente de Segurança e Saúde para a Indústria do Sesi, Rosemere Bezerra de Azevedo, o sistema permitirá que empresários obtenham informações precisas sobre o estado de saúde dos seus colaboradores, contribuindo para ações mais estratégicas e investimentos direcionados.

“O empresário vai ser beneficiado com informações mais precisas sobre a situação de saúde do seu trabalhador, como também o próprio trabalhador, que no ato de responder as questões já recebe um feedback sobre a sua situação de saúde”, explicou.

Além do diagnóstico individual, o ASSTI fornece em tempo real orientações sobre bem-estar, alimentação e hábitos saudáveis.

“O legal dessa ferramenta é que ele recebe em tempo real dicas de saúde, dicas sobre o bem-estar, dicas sobre alimentação saudável”, acrescentou Rosemere.

A proposta do sistema é tornar mais eficiente o acompanhamento da saúde dos profissionais da indústria, gerando indicadores e possibilitando a análise de impacto das intervenções em curto e longo prazo.

As empresas interessadas em implementar o ASSTI podem entrar em contato com o Sesi pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (68) 99946-7234 e 99985-6075.

Durante o evento, os visitantes puderam acessar o sistema por meio de um QR Code e realizar uma autoavaliação de saúde. Além disso, Rosemere destacou os serviços disponíveis no Centro de Promoção da Saúde do Sesi, como academia, pilates, fisioterapia, clínica odontológica, atendimento psicológico e médico.

O diretor da Fieac e presidente do Sindicer, Márcio Agiolfi, elogiou a ferramenta. “O Sesi tem toda a expertise para cuidar da saúde e do bem-estar do trabalhador da indústria e, sem dúvida, esse novo sistema proporcionará um ganho significativo tanto para os colaboradores quanto para as empresas”, afirmou.