SC: casal encontrado morto em motel estava em banheira, diz polícia

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva, casal encontrado morto em um motel em São José, na Grande Florianópolis (SC), na noite dessa segunda-feira (11/8), foram achados dentro de uma banheira. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

A polícia encontrou o casal, já sem vida, em uma suíte do estabelecimento.

Segundo a família, Ana Carolina e Jefferson estavam juntos há cerca de 20 anos, entre namoro e casamento. Eles eram pais de uma menina de quatro anos e viviam no bairro Campinas, em São José.

