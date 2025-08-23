23/08/2025
Universo POP
SC: embarcação naufraga, deixa pessoas à deriva e mobiliza helicóptero

O naufrágio de uma embarcação no Balneário São Miguel, em Biguaçu, na Grande Florianópolis (SC), deixou duas pessoas à deriva por volta das 11h dessa sexta-feira (22/8). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que atendeu a ocorrência, foram mobilizados um helicóptero e um bote inflável com um total de oito bombeiros envolvidos, todos especializados em resgate.

O naufrágio foi na região próxima às fazendas de cultivo de mariscos, próximo a Tijuquinhas. As vítimas, que estavam utilizando coletes salva-vidas — o que foi fundamental para manter a segurança durante o período em que permaneceram na água, segundo os bombeiros —, foram localizadas após busca coordenada pelo operador da central de emergências. O profissional manteve contato telefônico simultaneamente com a equipe do Arcanjo-01 (helicóptero) e com uma das vítimas.

Veja o vídeo e a reportagem completa no NSC Total, parceiro do Metrópoles.

