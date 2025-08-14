“Se eu fosse hétero, casaria com a Sula”, diz prefeito de Feijó durante lançamento do Festival do Açaí

A participação da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, no café da manhã de abertura do Festival do Açaí, em Feijó, nesta quinta-feira (14), foi marcada por um momento descontraído.

Durante discurso, o prefeito do município, delegado Railson Ferreira, que é assumidamente gay, brincou dizendo que “se fosse hétero, se casaria com Sula”. A declaração arrancou risos e aplausos dos participantes do evento, criando um clima leve na solenidade.

Sula registrou o momento em vídeo e compartilhou também trechos de sua passagem pela cidade. “Sou feijoense e não poderia deixar de participar do café da manhã de abertura do Festival do Açaí, um evento tão importante para nossa região. Aproveitei para falar sobre os investimentos do governador Gladson Cameli, acompanhar obras e avanços, e parabenizar o prefeito Railson. Agradeço também pela calorosa receptividade”, afirmou.

Além da confraternização, a presidente do Deracre destacou que visitou obras e verificou os avanços em infraestrutura na região, reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento do município.

Veja o vídeo: